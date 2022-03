Daniella Bustamante ya se lo ha comunicado a su madre Paula Echevarría

Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, ya es toda una mujer. La joven está a punto de cumplir 14 años y le hemos visto en los últimos días de forma pública en un evento al que ha acudido junto a la influencer.

Ambas son como uña y carne. Así se ha podido comprobar en el photocall que ambas han compartido antes de la entrega de unos premios en el centro de Madrid.

| GTRES

Lo cierto es que Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más felices de su vida. La llegada de Miguel Jr. a su vida ha sido toda una ilusión para ella y así lo demuestra cada vez que puede.

Daniella Bustamante ya es toda una mujer a sus casi 14 años

Ya sea con declaraciones a la prensa o a través de las redes sociales mediante diferentes publicaciones familiares, Daniella Bustamante y su progentora irradian felicidad y eso se nota a leguas. Así, Paula se abrió en canal en el photocall de los Premios Ídolo.

Muy cariñosa con su hija, la influencer acudió a los primeros premios que dan valor a la carrera de los influencers en España.

"Ella aquí conoce a mucha gente, más que yo. Lo tiene privado, ella no es muy exhibicionista en ese sentido, sube muy poquito y lo que sube se lo piensa mucho. Luego sube, borra, sube, borra, pero creo que eso es muy de su época, todas hacen lo mismo", ha dicho sobre la actuación de Daniella en redes.

| GTRES

Otra de las grandes dudas de los fans de Paula es su vuelta al trabajo. Una cuestión que ha querido dejar claro para evitar especulaciones.

"No estoy grabando, todavía no me he atrevido a arrancar porque ahí se complica la conciliación. Tengo ayuda, está mi chico, están los padres de Miguel, mis padres... que nos pueden echar un cable, pero ya se complica más y por eso lo voy retrasando", ha confesado.

Pese a los problemas que tiene de conciliación, la actriz sabe que tiene todo el apoyo de su hija Daniella. Puede confiar en su hija adolescente, una chica que ya se vale por sí misma en muchos aspectos de la vida y así lo expresa la influencer.

Paula pone toda su atención es el pequeño Miki porque Daniella ya vuela sola, tal y como ha afirmado en el photocall de los Premios Ídolo.

▶️ Paula Echevarría lanza un inesperado mensaje a David Bustamante

"Daniella Bustamante me necesita mucho"

"Daniella está en un momento de la vida que no por tener casi 14 años me necesita menos. Yo a mi madre cuando tenía 13, 14 años la necesitaba hasta más que cuando era pequeñita", ha explicado.

"Aunque está en ese momento en el que parece que eres lo peor, luego en el fondo sí que te necesita mucho. Y estoy disfrutando de estar con ella, de estar con los dos, de verla a Daniella con Miki. Son momentos que no van a volver y que quiero vivirlos", ha expresado la actriz.

| Instagram: pau_eche

Una noticia que le hace feliz es que tanto ella como Miguel Torres vivirán uno de los días más deseados de sus vidas. Hablamos del bautizo de su hijo Miguel Jr., aunque los aspectos concretos del mismo aún no están definidos por completo.

"Solo nos falta el bautizo, que a este paso me va a llevar él a mí de la mano en vez de yo a él. Pero no hay fecha", ha confesado con cierta ironía la buena de Paula.