Daniella Bustamante descubre que su padre se ha ido de casa

Daniella Bustamante ha presenciado un hecho que le ha cogido con el pie cambiado. Y es que su padre ha dejado Madrid en el momento que menos esperaba la joven adolescente.

La primogénita de Bustamante está muy unida a su padre y se entristece cuando se separa del hombre de su vida.

Daniella Bustamante, hija del cantante de San Vicente de la Barquera y la actriz Paula Echevarría, se ha quedado sin la compañía del artista. Y es que David se ha ido justo cuando ha cumplido la edad redonda de 40 años.

Daniella Bustamante se queda sin su padre en el día más especial

Es manifiesto que el cantante está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Por ello, ha decidido viajar hasta su Cantabria natal para realizar una doble celebración.

Siempre que su agenda se lo permite, el bueno de David vuelve a casa y en esta ocasión tiene motivos para hacerlo.

Además de su cumpleaños de este viernes, 25 de marzo, el padre de Daniella Bustamante dará un concierto en Santander en pocas horas. Lo hará ante su gente en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

El padre de Daniella ya ha aterrizado en la capital cántabra para continuar su gira Veinte años y un destino, que de momento está resultando más que exitosa para el cantante español.

Y es que el del sábado es uno de los conciertos más deseados para el extriunfito. Es una fecha marcada en rojo porque hacía mucho tiempo que no regresaba a su tierra por motivos laborales.

Ahora, lo hace en una fecha señalada como es su cumpleaños, que hoy celebrará con toda su gente y horas antes de subirse de nuevo a un escenario.

Daniella Bustamante vivirá desde lejos la doble celebración

Con el optimismo que derrocha siempre el ex de Paula Echevarría, ha publicado un post cargado de positividad. Y eso a pesar de llegar a la temida cifra de los 40 años.

"Me afectaría la famosa 'crisis de los 40' pues, ¿sabéis que? Me encuentro en el mejor momento de mi vida. Soy feliz, me siento realizado, me siento amado, me siento joven y me siento valorado en todos los aspectos de mi vida", comenzaba el post.

"Así que… ¡Bienvenidos cuarenta! Ojalá los próximos 100 se parezcan a vosotros. #MejorQueNunca #GraciasALaVida. Pero, sobre todo, ¡gracias a tod@s por hacerme tan feliz!, concluía el mensaje del cántabro.

Las entradas para este concierto tan emotivo ya llevan agotadas más de un mes, y el éxito está asegurado para el padre de Daniella Bustamante.

David Bustamante felicita de la forma más romántica a Yana Olina

A sus 40 años, David Bustamante está pletórico, y cada día más enamorado de su pareja, Yana Olina. La bailarina y el cantante profesan su amor cada vez que pueden en sus redes sociales.

Así, hace unos días era la rusa quien cumplía años, en este caso 34, y el cantante le dejaba un tierno mensaje en su Instagram. Un mensaje al que ha contestado la ex de David con un contundente "felicidades".

"¡Felicidades mi pequeña! ¡Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! ¡Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mí, sino a todo lo que me importa!".

"Eres más que mucho más, especial y distinta, diferente a lo demás. Hoy celebras tu cumpleaños, pero los que estamos a tu lado, te celebramos a ti", escribía Bustamante junto a una imagen con Yana.