Carmen Rosa le pide a su madre Carmen Borrego que se calle tras contar el secreto

Carmen Rosa, la hija de Carmen Borrego, está muy enfadada con su madre. Y es que, a diferencia de su prima Alejandra Rubio, a esta joven le gusta pasar desapercibida ante los medios de comunicación.

Tanto es así que, a día de hoy, poco o nada se sabe de la vida de la nieta de María Teresa Campos. Pero ahora, la última intervención pública de su progenitora ha dejado al descubierto uno de los secretos mejor guardados del clan.

| GTRES

Las cámaras de Europa Press han tenido la oportunidad de hablar con la madre de Carmen Rosa durante la presentación de la película El premio, largometraje protagonizado por María Barranco, Jorge Sanz y Ana Turpin.

Durante este evento, la madre de Carmen Rosa se ha mostrado muy contenta con su situación actual. Y es que, después de pasar por una mala racha, Carmen Borrego por fin ha encontrado su lugar dentro de la televisión.

▶️ Ana Rosa Quintana recibe la noticia más esperada: Ya hay fecha para su regreso

"Tengo a mis hijos, a mi marido y una familia que es estupenda, no me puedo quejar, no sería justo que nos quejáramos estando el mundo como está", ha asegurado.

En relación con su madre, Borrego asegura que la ve mejor que nunca. "Está muy contenta, ha recibido el premio en su tierra y afortunadamente está muy bien".

Carmen Rosa se enfada con su madre

Carmen Rosa es una persona muy discreta, por eso, que su madre cuente algunas de las intimidades familiares, no le hace especial ilusión.

El clan Campos al completo ya está contando los días que quedan para el evento del año. Y es que uno de sus integrantes está a punto de darse el 'sí, quiero' con la mujer de su vida.

| La Noticia Digital

Durante el estreno de esta nueva producción española, Carmen se ha mostrado muy emocionada al recordar que tan solo quedan unas semanas para ver a su hijo delante del altar. "Imagínate, falta menos de un mes, la boda está confirmadísima".

Además, la progenitora de Carmen Rosa ha querido aprovechar la ocasión para aclarar la polémica que se ha generado en torno a su sobrina. ç

"Carlos Agüera subió los anillos porque sus padres son joyeros y quiso promocionarlo, cosa que me pareció estupenda".

Con estas palabras, la tertuliana de Telecinco ha desmentido los rumores de boda entre Alejandra y su novio. "Es muy joven. Ella no descarta casarse, pero otra cosa es que sea ya".

La madre de Carmen Rosa responde a otros temas de actualidad

Carmen Rosa sabe perfectamente la repercusión mediática que tiene su familia. Por eso no se extraña de que la prensa de nuestro país se interese por la opinión que tiene su madre sobre algunos de los temas de mayor actualidad.

La colaboradora de Sálvame se ha querido pronunciar sobre la participación de sus dos compañeros en Supervivientes 2022. "Yo creo que Anabel nos va a sorprender porque ese retiro le va a dar fuerzas", ha asegurado ante las cámaras de Chance.

| GTRES

"Kiko lo va a hacer muy bien, pero lo va a pasar mal. Yo lo siento porque cuando una está en un momento tan fuerte de enamoramiento, separarte de tu pareja es duro".

Además, la madre de Carmen Rosa no ha querido dejar pasar la ocasión para desearle a Ana Rosa Quintana todo lo mejor en la etapa final de su enfermedad.

"Yo espero que cuanto antes se reincorpore Ana, está en el final del tratamiento que es la operación, le envío un besazo enorme. Es una mujer fuerte y que se necesita en los medios".