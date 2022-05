Antonio Rossi manda un ultimátum si quiere mantener la relación

Antonio Rossi está con la mosca detrás de la oreja. Siempre se ha caracterizado por ser uno de los periodistas más incisivos y rigurosos de Telecinco. Rossi, que se mueve entre las dos grandes productoras de la cadena con comodidad, está ahora en un tremendo dilema.

El periodista sigue de cerca lo que acontece con los personajes estrella de la cadena y está al tanto de todos los dimes y diretes de la casa. Tertuliano habitual de El programa de Ana Rosa, Ya son las ocho o Sábado Deluxe, entre otros, acostumbra a traer información contrastada sobre los famosos.

Pocas veces se le ha pillado en un renuncio o con algo que no estaba suficientemente contrastado.

▶️ Rocío Carrasco abandona Telecinco tras arremeter contra Marta Riesco

A pesar de esta profesionalidad de la que hace gala, ahora Rossi ve como puede haber errado como nunca antes con una persona. A raíz de los acontecimientos de las últimas horas, Antonio tiene claro que necesita pruebas evidentes y claras para que una buena compañera de trabajo, lo siga siendo.

Antonio Rossi pide pruebas a Marta Riesco

Antonio, visiblemente incómodo con las pruebas que Rociíto ha presentado para demostrar que nunca ha hablado con Marta Riesco, tenía una petición. "Marta tiene ahora la pelota en su tejado. A mí me parecía inverosímil que alguien se pudiera inventar algo así. Parece ser que la creatividad o algo... Hay una cuestión real, se la llamó. ¿Para qué? ¿En qué momento surge llamarla? ¿Con qué intención?"

| Telecinco

Rossi y el resto de colaboradores del programa exigen a su compañera Marta Riesco que presente las pruebas que dice que tiene de la conversación con Carrasco. En un principio, nadie ponía en duda que este encuentro telefónico se había producido y Antonio y el resto de tertulianos apoyaban a Marta.

Las cosas han cambiado y ahora, si Marta no lo demuestra, sus compañeros y amigos le darán la espalda para siempre. Rossi se muestra tajante: "Marta tendrá que dar un paso adelante o rectificar sobre lo que dijo".

Rossi no da crédito ante el último escándalo de Marta

De la misma opinión que Antonio Rossi son los tertulianos que han participado en la última edición del programa matutino de Telecino.

| Mediaset

Alessandor Lequio, con la severidad que le caracteriza habitualmente lo resumía claramente: "Marta Riesco tiene que mostrar el as oculto. Si no lo hace, estaremos ante una segunda mentira. La primera es que habló con Rocío Carrasco y la segunda es que tiene un as dentro de la manga".

Rossi ha coincidido plenamente con Lequio. Y es que desde que saltó a la palestra, Riesco se enfrenta al momento más delicado de su carrera.

Ha tenido muchos apoyos en Telecinco, a pesar del show continuo que ha montado en su difícil equilibrio entre reportera madrugadora y personaje famoso. Convencida que armar el espectáculo y dar que hablar es la forma de estar en el candelero, esta vez parece que se ha pasado de frenada.

Según Sandra Aladro, coincidiendo con Antonio Rossi, "lo que ha hecho Marta es una interpretación a raíz de una mínima conversación de un minuto y unos mensajes, es una interpretación subjetiva sujeta a intereses o influencias".

Antonio Rossi y el resto de colaboradores de Unicorn Content, la productora de los programas en los que trabaja Riesco, la han apoyado casi sin fisuras durante todo este tiempo. Ahora, que se ha demostrado que Marta muy probablemente miente o, como mínimo, ha exagerado mucho la realidad, hay una petición unánime en el ambiente.

Todo el mundo le pide a Marta las dichosas pruebas. En su programa, la consigna es clara: Marta no volverá a aparecer hasta que presente pruebas.

Ella por el momento, ha vuelto a victimizarse, asegurando que lo importante no es la llamada en sí, sino si la iban a invitar o no al concierto-homenaje a la Jurado. También ha dicho que quiere pedir las grabaciones completas del restaurante en el que supuestamente se produjo la llamada.

Demasiado tarde, quien siembra vientos, recoge tempestades.