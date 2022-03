Conchi, la hermana de Ortega Cano, confirma los rumores sobre Ana María Aldón

El matrimonio entre José Ortega Cano y Ana María Aldónno pasa por su mejor momento, como así lo volvía a poner de manifiesto este sábado la diseñadora andaluza.

Tras las declaraciones de Aldón hace una semana en Viva la vida, muchos han sido los rumores de una posible separación entre la diseñadora y el viudo de Rocío Jurado. El caso es que Ana María ha sido clara en sus dos últimas intervenciones en el programa donde colabora.

| Mediaset

Ya han sido dos fines de semana consecutivos en los que la tertuliana da un paso adelante y no ha escondido que su matrimonio está herido.

Sobre la espinosa pregunta que le hacía Emma García este sábado, la mujer de Ortega Cano ha desmentido que se vaya a separar.

▶️ Ana María Aldón recuerda los traumas que casi no consigue superar

Ortega Cano y su mujer están en crisis

"Tengo la ilusión de que llegue mi momento, después de contar cómo me sentía me fui tranquila y desahogada. Tenía la necesidad de soltarlo y, lo que hice, quiero que se vea así. Fue dar una llamada de atención", confesaba Aldón.

"Decirle que estoy a su lado y que se levante. Vamos a seguir con un poco de alegría", confesaba Ana María a la presentadora del espacio de Telecinco.

| Europa Press

Es algo obvio que su relación ha dado un giro radical. Y ella misma ha reconocido ante la audiencia el programa donde colabora que su marido ya no es el mismo.

“En los últimos años, desde que empezó la docuserie, le noto más ausente. No sé si piensa más en ella, no lo sé, pero está más ausente. Ha cambiado en general, no solo conmigo. Está más cabizbajo, está triste”, lamentaba.

Conchi, hermana de Ortega Cano, confirma los rumores del matrimonio

Un día más hemos visto que la diseñadora ha vuelto a reconocer que no están bien. Y que su marido no reaccionó de ninguna forma a sus controvertidas palabras de hace siete días en el plató de Telecinco.

En las últimas horas, Conchi, una de las hermanas de Ortega, ha hablado sobre cómo ve al diestro y a su mujer tras los rumores sobre su situación de pareja.

| GTRES

Conchi Ortega ha reaccionado a la voz de alarma de Ana María y ha sido tajante a la hora de hablar de su hermano. Conchi ha defendido como siempre al torero, afirmando que “es un santo”.

Sobre los rumores de una teórica crisis en el matrimonio de Ortega, su hermana no ha dejado dudas. “Ni voy a opinar ni quiero saber nada. Creo que mi hermano se porta bien conmigo y no quiero más historias”.

"No se van a separar, eso es una tontuna"

A su vez, esta ha confesado haber visto a Ana María Aldón hace poco tiempo y que no le ha dicho nada sobre esa crisis. “Yo les veo estupendamente. No se van a separar, eso es una tontuna”, ha sentenciado más contundente que nunca.

Por otro lado, Ortega Cano ha reaccionado de la mejor forma a las palabras de su mujer. Y es que este domingo, la diseñadora se ha ido de viaje con su hijo para asistir a un bautizo en Jerez de la Frontera.

Un evento que, según Viva la vida, no iba a contar con la presencia de Ortega Cano, pero que finalmente ha optado por ir junto a ellos. Una decisión de última hora que seguro ha agradado a la colaboradora de Telecinco, que vive una de sus etapas más complicadas desde que se casara con el torero.