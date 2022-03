Ortega Cano podría firmar el divorcio tras el último mazazo de Ana María Aldón

Ortega Cano no se puede creer todas las informaciones que están saliendo a la luz de su mujer, Ana María Aldón.

Desde que este miércoles, 9 de marzo, la revista Lecturas desvelara que la diseñadora siempre se ha creído el testimonio de Rocío Carrasco, el matrimonio del torero pende de un hilo.

A pesar de que siempre se ha mantenido al margen, una persona cercana a la colaboradora le ha contado a esta cabecera que, tras ver la serie documental de Rociíto, se sintió muy identificada con su testimonio; algo que ya le está pasando factura.

Ahora, una nueva confesión ha puesto nuevamente en peligrola relación de Ortega Cano y su mujer. Esta cabecera ha confirmado que la relación entre Ana María Aldón y Rocío Flores no sería tan buena como nos han hecho ver durante este tiempo.

Todo apunta a que esta enemistad entre ellas no se ha producido por el posicionamiento de Aldón junto a la mujer de Fidel Albiac, sino que viene de mucho más lejos. En concreto, tras su paso por Supervivientes 2020.

Ortega Cano se entera de los motivos de la enemistad entre su mujer y Rocío Flores

Ortega Cano siempre ha estado muy unido a los nietos de Rocío Jurado. En más de una ocasión, el diestro no ha dudado en salir públicamente a defender tanto a Rocío Flores como a su padre.

Por eso no puede soportar la relación de enemistad que se ha gestado entre Ana María Aldón y la influencer. Sus problemas comenzaron durante su participación en Supervivientes 2020.

Ambas colaboradoras de Mediaset España se convirtieron en los fichajes estrella de su edición. Y, aunque en un principio se esperaba una alianza entre ella, las cosas pronto se empezaron a torcer.

A pesar de que dentro del reality se mostraron muy unidas, lo cierto es que la mujer de Ortega Cano lo pasó verdaderamente mal. Dos años después de su paso por las playas de Honduras, la diseñadora no puede olvidar los malos momentos que vivió junto a la hija de Antonio David.

Tal y como ha podido saber Lecturas, Ana María Aldón le llegó a confesar a su círculo más cercano que, después de esta experiencia, tuvo que solicitar ayuda psicológica para poder superar algunos de estos momentos.

En público, la colaboradora de Viva la vida siempre ha sido más comedida. Tras llegar de los Cayos Cochinos, la esposa de Ortega Cano confesó que "lo pasó muy mal", aunque ha preferido no dar más detalles.

Ortega Cano, muy enfadado con su mujer por su comportamiento en Supervivientes 2020

Para Ortega Cano, la familia es lo primero. Esto es algo que siempre ha dejado muy claro, pero el comportamiento de Ana María Aldón dentro de Supervivientes 2020 es algo que el diestro no le puede perdonar.

Todo el mundo se esperaba que la diseñadora se convirtiera en apoyo fundamental para Rocío Flores, pero finalmente no fue así.

La compañera de Emma García siempre se ha mostrado como una mujer fuerte y con unos ideales muy claros. Aunque sí estuvo al lado de la influencer, su familia desde España le reprochó que no se acercara más a ella.

En concreto, los Ortega-Flores le llegaron a recriminar a la diseñadora la actitud tan fría que mostró cuando la joven se rompió a llorar por no tener noticias de su madre tras el estallido de la pandemia.

Pero el motivo real de la enemistad entre estas dos trabajadoras de Telecinco fue por un comentario que la mujer de Ortega Cano pronunció públicamente. "Una niña que llore por su madre me da pena, pero eso no quiere decir que no me dé pena la madre", dijo sin pelos en la lengua. "Hay que respetar a Rocío Carrasco".