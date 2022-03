Concha Velasco se rompe al conocer la enfermedad de su amiga Carme

Concha Velasco ha comenzado este 2022 con mal pie. Su estado de salud le ha obligado a abandonar los escenarios tras más de seis décadas subida en ellos.

A sus 82 años, la actriz ha comenzado a sufrir algunos problemas de salud propios de su edad; lo que ha obligado a sus hijos a tomar una dolorosa decisión. De acuerdo con su madre, Manuel y su hermano han optado por internar a la artista en una residencia.

"Nosotros no somos profesionales y para nosotros estaba siendo muy complicado. Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola", aseguró su hijo mayor.

Ahora, y desde este centro, Concha Velasco se ha enterado de que Carme Elías, una de sus grandes amigas, está sufriendo una auténtica pesadilla.

Concha Velasco se entera de la enfermedad de Carme Elías

Concha Velasco no para de recibir malas noticias. Después de haber tomado la decisión de ingresar en una residencia a causa de su delicado estado de salud, esta conocida actriz se ha enterado de la grave enfermedad que padece Carme Elías.

Esta catalana de 71 años ha anunciado públicamente que lleva un tiempo luchando contra una de las patologías que afectan directamente a la memoria de quien la padece.

Este sábado, 19 de marzo, la compañera de profesión de Concha Velasco anunció en el Brain Film Fest, celebrado en la ciudad de Barcelona, que le han diagnosticado Alzhéimer.

Durante este festival, Carme fue homenajeada por su dilatada carrera en el mundo de la interpretación con el Premio Especial Jordi Solé Tura. Y ha sido precisamente durante la recogida de esta estatuilla cuando ha confesado su grave enfermedad.

Para Concha Velasco esta noticia le ha caído como un jarro de agua fría. La chica ye-ye no tenía ni idea del infierno que estaba sufriendo su amiga en silencio.

Concha Velasco se rompe al enterarse de todos los detalles

Concha Velasco se entera, gracias a una entrevista de El País, de todos los detalles de la enfermedad de Carme Elías.

Con motivo a este reconocimiento por toda su carrera profesional, Elías ha concedido una entrevista a este periódico en la que ha hablado de su patología. La ganadora de un Goya reconoció que lleva tres años luchando contra el Alzhéimer.

"Aquí estamos, pues nada, que me han diagnosticado este Alzhéimer. ¿Desde cuándo lo tengo? No sé", ha dicho Carme ante este medio de comunicación.

Esta conocida intérprete asegura que "es un proceso lento" y que "no te das cuenta" del momento en el que empiezan a aparecer los primeros síntomas.

"En mi profesión de actriz lo hemos visto un poco antes. Va día a día. A mí el cuerpo me pide recluirme en casa, no quiero salir mucho, pero estoy muy activa".

La amiga de Concha Velasco ha querido compartir el momento en el que ella empezó a darse cuenta de que había algo que no iba bien. Fue en el rodaje de la película Las consecuencias. Durante este tiempo, Carmen se percató de que le costaba recordar algunas cosas.

Preocupada, acudió al médico y tras una serie de pruebas, le diagnosticaron esta enfermedad. "Me aterroricé. Esto es el tren del terror. Aunque parezca que doy el pego y como actriz uso mecanismos que lo disimulan, tengo miedo", ha asegurado la actriz.

"Mi familia lo nota. Me encierro en casa, lo que me apetece es quedarme. En casa he desplegado una gran actividad. Escribo cosas, nada literario. No es drama, no es comedia, no es un diario, no sé qué es. Vuelco mi parte creativa".