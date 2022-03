Concha Velasco cree que va a morir y explica cómo quiere ser enterrada

Concha Velasco, Conchita para los amigos, está atravesando una de las temporadas más plácidas de su trayectoria personal. Se ha dado cuenta de que ya ha trabajado suficiente y ahora lo único que debe hacer es disfrutar de su merecida jubilación.

Se ha mudado a una residencia situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid y vive cerca de sus hijos Manuel y Francisco.

Concha Velasco ha estado encima de los escenarios hasta el final, de hecho su carrera ha sido más larga de lo que tenía previsto. En 2020 concedió una entrevista para promocionar su penúltima obra, El Funeral, y explicó que cada vez veía su final más cerca. La dama de la interpretación estaba convencida de que iba a fallecer en 2022, cuando cumpliera 82 años.

Concha pensaba que El Funeral iba a ser su última obra y el guion le ayudó a comprender que la vida no es eterna. El argumento era bastante duro: una actriz que fallecía después de haberse convertido en una estrella. “Desde que me veo muerta en escena estoy acostumbrada”, declaró la artista en el periódico El País.

Concha se dio cuenta de que su trayectoria tenía un límite y empezó a pensar cómo quería ser enterrada, dato que compartió con el público.

“Yo quiero que me entierren con mis padres y con una caja con todos mis recuerdos, pero el Goya es tan grande que a lo mejor no cabe”. La madre de Manuel Velasco habló del tema con total naturalidad y la entrevista que concedió fue bastante aplaudida.

Concha Velasco reflexiona: “No me hace tanta gracia”

Concha aseguró en 2022 que iba a fallecer cuando cumpliera 82 años, una edad que está cada vez más cerca. Todo hace pensar que estaba equivocada, pues gracias a la decisión que ha tomado está atravesando uno de sus mejores momentos.

Lleva casi dos meses viviendo en una residencia en la que tienen controlado todos sus problemas de salud.

Velasco es una mujer fuerte y luchadora que solamente le queda una cosa por hacer: darse cuenta de que es una estrella. Se merece descansar y disfrutar de su tiempo libre, pues lleva toda la vida trabajando y brillando en cientos de facetas.

Cuando cumplió 80 años concedió una entrevista que hoy ha cobrado una importancia especial.

“Llevaba preparada para cumplir 80 desde hace mucho, la ilusión de mi vida era poder llegar a los 80, ser abuela y disfrutar. Pero ahora que están aquí ya no me hace tanta gracia, me pilla más o menos bien de salud, pero algo coja”. Estas palabras demuestran que Conchita ha superado todos sus obstáculos y que tiene oportunidad de cumplir su sueño.

Concha Velasco y los duros problemas de salud que ha tenido

Concha ha tenido que superar muchos baches y afortunadamente ha salido ilesa de bastantes golpes que le ha dado la vida.

Su separación de Paco Marsó, padre de su hijo Francisco, fue bastante tormentosa, pero este suceso no es el único. La actriz ha vencido a varios problemas de salud que podrían haber terminado en tragedia, pero ella es muy fuerte.

Velasco fue ingresada en 2018 por una neumonía que le obligó a descansar durante una temporada y en 2014 sufrió un linfoma.

Estuvo un unos meses lejos de los escenarios hasta que superó este bache y cuando regresó pesaba 11 kilos menos. La estrella de la interpretación se dio cuenta de que todo tenía un fin, por eso pensaba que iba a fallecer a los 82 años.

El periódico El País se hizo eco de la información, pero todo el mundo espera que la artista estuviera equivocada. Es la persona más querida del mundo de la interpretación y el público quiere seguir disfrutando de ella mucho tiempo.

“Cuando cumpla los 82 la actriz cree que será su adiós definitivo, no solo de los escenarios, también del mundo”, escribieron en el citado medio.