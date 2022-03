Concha Velasco, obligada a vender sus pertenencias para vivir fuera de la residencia

Concha Velasco está atravesando un momento delicado porque una conocida revista ha desvelado que vive en una residencia situada en Madrid. Muchos periodistas han empezado a investigar el escándalo y han descubierto cosas realmente sorprendentes. La actriz se encuentra perfectamente y ha sido ella la que ha elegido mudarse a un centro en el que está más protegida.

Concha Velasco es la actriz más querida y respetada de España porque nunca ha protagonizado ningún escándalo y siempre ha sido sincera. Tiene por costumbre contar la verdad, por eso en una de sus entrevistas contó que fuera de la residencia ha tenido problemas económicos. “He vendido una cubertería por 50 euros para pagar la farmacia”, confesó en 2021 sin ningún pudor.

Concha ha ganado mucho dinero encima de los escenarios, pues es una artista de primera categoría que jamás ha dejado de trabajar. Ha sido presentadora, humorista, cantante, bailarina, actriz y un sinfín de profesiones que le han convertido en un mito. El problema es que la pandemia del coronavirus le generó una serie de problemas económicos que le situaron en una posición delicada.

Concha explicó que el coronavirus había suspendido muchas funciones de teatro, por eso tuvo que dejar de trabajar durante una larga temporada. Fue en este tiempo, cando estaba fuera de la residencia, cuando se vio obligada a deshacerse de sus enseres personales. Explicó la situación con total naturalidad en una de sus entrevistas y el público empatizó con ella sin problema.

Concha Velasco cuenta la verdad: “He tenido que vender”

Concha ha atravesado situaciones realmente comprometidas, pero siempre ha salido adelante gracias a su imparable talento. Su exmarido Paco Marsó cometió una serie de errores que pusieron en peligro su fortuna, aunque esto no supuso ningún problema para ella. No tardó en levantar cabeza y en hacer lo que mejor sabe: brillar encima de los escenarios.

Velasco concedió una entrevista en agosto de 2021 para explicar que la pandemia del coronavirus había resentido su economía. Los espectáculos en los que estaba trabajando habían quedado paralizados y consecuentemente no recibía ingresos. “Al no poder hacer rodajes no hay dinero y he tenido que vender cosas de mi casa”, explicó con total naturalidad.

La dama de la interpretación ha amasado una gran fortuna, pero nunca ha sido una mujer ostentosa ni derrochadora. Actualmente está viviendo en una residencia ubicada en la zona más noble de Madrid y, según cuenta, paga 1.8000 euros mensuales. Está en una época de su vida que solamente tiene una obligación: cuidarse y disfrutar de su tiempo libre.

Concha Velasco explica su tristeza: “He vivido muy mal”

Concha, haciendo gala de la sinceridad que siempre le ha caracterizado, confesó que la pandemia le había generado mucha tristeza. “He vivido muy mal la pandemia. Soy una persona que está acostumbraba a besar, a abrazar a la gente y a dormir con mi nieto y la soledad la he llevado mal”, desliza la mítica actriz.

La madre de Manuel Velasco tuvo que deshacerse de algunas de sus pertenencias cuando vivía fuera de la residencia, ella misma lo contó. Pero debemos dejar claro que nunca ha estado arruinada y que su situación no ha sido tan extrema como cuentan algunos periodistas. Conchita, como le llaman sus seres queridos, tiene talento suficiente para superar cualquier obstáculo.

La exmujer de Paco Marsó es uno de los rostros más respetados porque siempre ha tratado a la prensa de una forma excepcional. Es cierto que algunos medios difunden rumores sobre ella, pero por norma general están respetando su merecida jubilación.