Alba Santana y su hermana secreta atormentaron a Mila Ximénez en su oscura etapa

Alba Santana es famosa desde antes de nacer porque sus padres son dos rostros icónicos dentro de la crónica social. Sin embargo, ella ha logrado vivir al margen del foco mediático porque no se siente cómoda dando explicaciones sobre su vida privada.

Su madre Mila Ximénez abrió su corazón al gran público y tuvo que pagar unas consecuencias bastante serias.

Mila Ximénez estuvo casada con Manolo Santana y su experiencia no fue buena, de hecho después de divorciarse vivió su etapa más siniestra.

La escritora aseguró que su memoria borró determinados recuerdos porque eran demasiado dolorosos. El tenista, según ha salido publicado, no tuvo un buen comportamiento y creó situaciones que amargaron a la madre de Alba.

| GTRES

Alba Santana jamás le ha guardado rencor a su padre, a pesar de que el tenista estuvo aislado durante sus últimos años de vida.

Manolo únicamente confiaba en su última mujer y pensó que lo más acertado era alejarse de su entorno. Este tipo de comportamientos terminaron con la paciencia de Mila, quien sacó a la luz toda la verdad del tenista.

Ximénez desveló durante una de sus entrevistas que Santana le ocultó que tenía un hijo y ella se enteró cuando ya estaba casada con él.

Este hermano de Alba marcó la vida de la colaboradora porque se dio cuenta de que estaba compartiendo su existencia con un hombre poco sincero. “Me enteré de que tenía otra hija a los tres meses de casarme”, explicó la que fue colaboradora de Sálvame.

▶️ Alba Santana reaparece en Sálvame para confesar su dolor

Alba Santana, paralizada: “Vivir con él era un infierno”

Alba siempre ha protegido a su madre porque sabe que sufrió mucho cuando se separó de Manolo Santana, pues el tenista era bastante influyente.

Manolo se quedó con la custodia de su hija e impedía que Mila disfrutara de ella con libertad. Este atrevimiento atormentó a la sevillana durante mucho tiempo y vivió una de las etapas más oscuras de su vida.

| España Diario

Mila Ximénez se enteró de que su hija tenía una hermana por sorpresa, pero eso no fue lo peor de todo. Según contó, el tenista le había sido infiel en más de una ocasión y su comportamiento era bastante cuestionable.

Cuando la tertuliana se dio cuenta de lo que estaba sufriendo rompió su matrimonio y supuestamente el deportista quiso vengarse de ella.

“Yo me quería ir cuando nació Alba, ya en el hospital hablé con el abogado, pero muere un hermano de Manolo de un infarto. Entiendo que no me puedo ir en ese momento y ahí me equivoqué porque este episodio le hizo peor persona todavía. Vivir con él era un absoluto infierno porque como tenista ha sido el mejor, pero como persona ha sido abominable”, explicó Ximénez.

Alba Santana ayudó a sus hermanos a superar el trauma

Alba ha sufrido mucho por los desplantes de su padre, pero jamás le ha guardado rencor e intentó que sus hermanos tampoco lo hicieran.

Mila Ximénez aseguró que la joven estaba cuidando de los hijos de Manolo porque él no quería saber nada de ellos. “Esos hijos a los que ha dejado aparcados están protegidos y cuidados por Alba y por mí, yo tengo relación con los cuatro”.

La hija de la colaboradora no está atravesando un buen momento porque se ha quedado huérfana en seis meses. No se siente cómoda participando en la vida pública, pero hace unas semanas se vio obligada a dar un paso adelante.

Entró por teléfono en el programa Sálvame para pedir respeto, un respeto que se merece más que nadie.

Manolo Santana, siguiendo el relato de su exmujer Mila, ha tenido un comportamiento bastante cuestionable.

Sin embargo, todos sus hijos sienten adoración por él porque entienden que alguna de las decisiones que tomó estaban condicionadas. Muchos periodistas piensan que Claudia Rodríguez, última mujer del tenista, podría ser responsable de muchas de las cosas que han pasado.