Concha Velasco llora por la muerte de su exnovio más querido

Concha Velasco por fin ha conseguido adaptarse a su nuevo hogar. Tras pasar varias semanas en una residencia situada en el centro de la capital, sus hijos decidieron trasladarla a otra que se adaptaba mejor a las necesidades de la artista.

"Se sentía encerrada en una casa de pisos, rodeada de calles, sin más posibilidades que salir en silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana", aseguró su hijo Manuel.

Este nuevo centro, ubicado en municipio madrileño de Las Rozas, tiene todas las comodidades necesarias para que la artista pueda disfrutar de su vejez cómo se merece. Entre sus instalaciones, cuenta con unos grandes jardines, una sala de actividades, peluquería, capilla y hasta con un gimnasio con spa.

A pesar de que la vida le ha cambiado por completo, Concha Velasco acaba de recibir la peor de las noticias. La 'chica ye-ye' no ha podido contener las lágrimas al enterarse del fallecimiento de una de las personas a las que más ha querido en su vida.

Interna en la residencia de ancianos en la que vive desde hace unas semanas, la actriz llora la muerte de Juan Diego Ruiz Moreno, uno de los actores más reconocidos de nuestro país.

A sus 79 años, el protagonista de títulos como Los santos inocentes, El séptimo día o Dragon Rapide ha dicho adiós a sus seres queridos tras luchar, durante varios años, contra una larga enfermedad.

Concha Velasco mantuvo una bonita historia de amor con Juan Diego

Concha Velasco ha tenido alguna que otra pareja a lo largo de su vida, pero, sin duda, su gran amor ha sido Paco Marsó. Aunque, antes de darse el 'sí, quiero' con este productor de teatro, la artista mantuvo una relación amorosa con Juan Diego.

En 1970, y tras romper su relación con la dramaturga Ana Diosdado, la prensa del corazón de aquel momento anunció que este galán sevillano había vuelto a encontrar el amor de la mano de 'la chica ye-ye'.

Esta relación, que duró varios años, no fue solo a nivel sentimental. Concha Velasco y Juan Diego se convirtieron en una de las parejas artísticas más aclamadas de la década.

En este tiempo, tuvieron dos obras en cartel durante varias temporadas: La llegada de los dioses y Abelardo y Eloísa.

A pesar del amor que sentían el uno por el otro, su relación acabó por romperse. Su noviazgo se enfrió, en buena medida, por la constante lucha contra el Régimen que el intérprete llevó a cabo hasta la caída del Franquismo.

"Juanito no me hizo ningún daño. Lo único es que no quiso casarse conmigo… Le quiero tanto que cada vez que me lo encuentro no se le pueden dar más besos, más abrazos", aseguró Concha Velasco en aquel momento.

"No puedo estar más contenta de cómo es, de cómo le va su vida y de lo bien que está con la señora que él quiere ahora, una mujer monísima, guapísima y estupenda", dijo a continuación. "Le he dicho a ella: 'lo que necesites si le pasa algo a Juanito, a cualquier hora del día o de la noche…'. Se ha convertido en algo tan mío que es como mi hermano".

Aunque estuvieron mucho tiempo sin tener contacto, la madre de Manuel estaba convencida de que su exnovio seguía su carrera profesional desde cerca. "De pronto un día me llamó por teléfono y como no me encontró me dejó un mensaje… Se me cayó el teléfono de las manos. El amor es algo único".