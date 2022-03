Concha Velasco descubre por su gran amigo el tiempo que le queda

Concha Velasco es una actriz muy querida por su buen hacer a lo largo de su extensa carrera. Ahora, Concha ha cambiado de vida y, a sus 82 años, pasa los días en una residencia por su delicado estado de salud.

Hace unos días, Manuel, hijo de la actriz, aclaró que Concha Velasco está muy bien atendida y cuidada como una reina en su nuevo hogar.

Lo contó en una charla con Jorge Javier en el que el presentador catalán confesó lo mucho que quiere a su actriz favorita.

Además, el pasado domingo, Concha acudió al Reina Victoria a presenciar la obra de teatro Desmontado a Séneca, y estuvo charlando con su amigo Jorge un buen rato.

Este jueves, el conductor de Sálvame le ha dedicado su blog y no esconde que siempre ha admirado a la actriz. “Es una mujer que lo ha hecho todo en España”, escribe este en su nuevo post de Lecturas.

La carta donde se cuenta la realidad de Concha Velasco

Jorge Javier describe a Concha como una mujer "excesiva, intensa y arrolladora. La recuerdo luciendo pierna en musicales hechos a su medida en los que brillaba como la gran estrella que es. Porque hay mucha gente que canta como Dios y baila como Ginger Rogers, pero luego no tienen alma", lamenta.

"Lo de Concha es otra cosa, una rareza que se produce muy de tanto en tanto. Concha ha arrasado en todo lo que se ha propuesto y ha conseguido que quieran verla haga lo que haga.

Qué voz tiene Concha, es algo que siempre me ha impresionado mucho de ella. Y su belleza".

Para el presentador, "sin ser la más guapa ha sido arrebatadora, a partir de los cuarenta y tantos desarrolló una madurez apabullante. Profesionalmente no había quien la tosiera.

Fueron los años en los que trabajaba como si no hubiera mañana. Grababa horas y horas en Telecinco y luego se iba al teatro a representar La truhana", cuenta Jorge.

Concha Velasco se vio obligada a vender su mansión

"El primer recuerdo es de una entrevista que le hice en un coche, y es que Concha había ido a grabar algo a TVE y no acabó a tiempo. Me quedé sin la entrevista que previamente había pactado con ella para Pronto. Pero al enterarse me dijo vuelve conmigo en el coche, y fue allí donde se la hice", desvela.

También tuvo la oportunidad de entrevistarla "en su casa de La Moraleja, cuando parecía que todo le iba bien, aunque con Concha nunca sabías. Porque el que le fuera bien de puertas para afuera no quería decir que fuera lo mismo de puertas para adentro.

En aquella época estaba muy bien económicamente aunque luego tuvo que deshacerse de la mansión", desvela.

"Habrá tiempo Concha, lo sé"

Y es que son varias las ocasiones en las que Jorge ha podido estar mano a mano con su amiga. "La entrevisté también en otro piso que tenía en la avenida de San Luis. Y eso ya fue tras haber vendido La Moraleja, creo también", advierte.

"Siempre que la entrevistaba se entregaba como si fuera la primera vez que lo hacía. Jamás mostró signos de cansancio, de aburrimiento o de hastío. Recuerdo con muchísimo cariño esas cartas que recibía después de que se publicara la entrevista", confiesa el catalán.

Por último, el comunicador pone en valor lo agradecida que ha sido siempre Concha Velasco con él. "Cartas de agradecimiento escritas a mano con una letra tan grande como ella. Podría seguir escribiendo sobre ella. Sobre lo fantástica ‘show-woman’ que es. Sobre tantas y tantas cosas. Habrá tiempo, lo sé. Querida Concha, besos de un rendido admirador", concluye su extenso post.