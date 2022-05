Ana Rosa Quintana toma una drástica decisión para evitar la ruptura definitiva

Ana Rosa Quintana ha desaparecido de las mañanas de Telecinco por problemas de salud y se ha dado cuenta de que debe seguir dando órdenes. Los colaboradores de su programa están revolucionados, así que ha tenido que tomar una decisión para evitar romper la relación laboral con uno de ellos. Estamos hablando de Marta Riesco, quien ha sido apartada de la pequeña pantalla hasta nuevo aviso.

Ana Rosa Quintana conoce mejor que nadie el funcionamiento del mundo del corazón y sabe que la novia de Antonio David se ha equivocado. Ha dado una noticia que no se corresponde con la realidad: una supuesta llamada que le hizo Rociíto para burlarse de ella. Las pruebas son evidentes y Marta tiene que explicar por qué ha mentido en un asunto tan delicado.

| Europa Press

Ana Rosa siempre se ha rodeado de los mejores profesionales, tiene fama de pagar muy bien y los grandes periodistas quieren trabajar a su lado. Algunos rostros como Paloma García-Pelayo, Beatriz Cortázar o Antonio Rossi forman parte de su elenco de tertulianos. En los últimos meses Marta Riesco formaba parte de este grupo, pero ha ocurrido algo que lo ha cambiado todo.

Ana Rosa, según informa el portal El Televisero, ha tomado una decisión: dejar a Marta en el banquillo hasta que el problema esté solucionado. No desaparecerá de Telecinco, continuará vinculada a la productora Unicorn Content, pero se desconoce su nuevo empleo. Es posible que siga trabajando en la redacción y desempeñando funciones más discretas.

Quintana es una persona comprensiva y no quiere romper su vinculación profesional con la novia de Antonio David Flores. Pero cree que lo mejor es que descanse durante un tiempo que quizá sirva para esclarecer todas las dudas que hay en el aire. Marta insiste en que tiene “un as bajo la manga” que demuestra que Rociíto sí le llamó, pero todavía no lo ha mostrado.

Ana Rosa Quintana protege a su equipo

Ana Rosa lleva mucho tiempo trabajando en televisión y sabe mejor que nadie el peligro al que se enfrenta su programa. Marta Riesco ha desatado una guerra entre los dos espacios televisivos más fuertes de Telecinco: Sálvame y El programa de AR. Jorge Javier Vázquez ha atacado a sus compañeros de la mañana porque piensa que deberían dar la cara por él y no por la reportera.

| España Diario

Los responsables de Telecinco han decidido que lo más acertado es dejar de hablar de Antonio David y de su novia durante unos meses. La revista Semana asegura que esta norma se ha extendido a la hija de Rocío Jurado, quien forma parte del escándalo. Supuestamente la cadena ha vetado a los tres integrantes de la polémica para evitarse problemas mayores.

Quintana está a punto de regresar a su programa y Jorge Javier, quien ha trabajado mucho con ella, asegura que tomará medidas. El catalán está convencido de que no comparte el comportamiento de Riesco y que los días de la reportera en Mediaset están contados. De momento los directores de El programa de AR han decidido que no colaborará más en el espacio.

Ana Rosa Quintana ha sufrido un engaño

Ana Rosa siempre ha dado la cara por todos los miembros de su equipo y Marta Riesco no iba a ser menos, pero con ella se ha equivocado. En el programa Sálvame aseguraron que la reportera era novia de Antonio David, pero la implicada lo negó. Quintana leyó un comunicado desmintiendo la información y el tiempo ha demostrado que este documento era engañoso.

Kiko Hernández le ha recordado a Marta que es muy peligroso engañar a un superior y le ha recomendado que tenga más cuidado. La líder de El programa de AR no está en televisión, pero sigue al mando del espacio porque es una profesional de primer nivel. Ha tomado la decisión de poner en cuarentena a su reportera hasta que la tormenta haya pasado.