Chenoa, roja de vergüenza por el espantoso rídiculo: lo ha vuelto a hacer

Ya cuando conocimos a Chenoa, hace más de 20 años, descubrimos que tenía un inglés bastante bueno. Seguro que muchos recordáis aquella impresionante actuación de Chenoa en OT1 cantando The Best y dejando boquiabierto a jurado y público.

La mallorquina, que ya antes de saltar a la fama, vivía y trabajaba en Mallorca, tuvo que aprender inglés rápido y bien. En un sitio turístico como la isla de la calma, los idiomas son una de las necesidades formativas que Chenoa experimentó ya de joven.

Saber inglés, le ha abierto muchas puertas. Artísticamente, pudiendo cantar en esta lengua cuando el tema lo requería y también profesionalmente, más allá de nuestras fronteras.

Por este motivo, Chenoa todavía enrojece al ver lo que ha pasado en el Festival UMK de Finlandia. Se trata del evento que organiza este país para seleccionar el tema que les representará en Eurovisión. Su Benidorm Fest, para entendernos.

El inglés que hace chirriar los oídos de Chenoa

El Festival UMK cuenta con una parte de los votos que proviene de los otros países que también participan en el festival. Cada país designa un representante que se encarga de dar a conocer su veredicto en directo. La persona escogida para representar a España en este festival fue Rosa López.

La Rosa de España, en videoconferencia desde su casa, entraba en directo en la gala del festival para dar a conocer la opinión española. Aquí empezaban los problemas que acabaron siendo Trending Topic en Twitter.

Las dos presentadoras dan paso a Rosa en inglés para que proceda con sus explicaciones. Entre el retraso con que llegaba el audio a la granadina y su nulo conocimiento de inglés, la cosa no pintaba demasiado bien.

Pendiente de lo que le decían y visiblemente nerviosa, Rosa empezó excusándose con un "Sorry for my english. I don't speak English", acompañado del gesto de súplica con sus manos.

Las presentadoras hicieron caso omiso de la advertencia de Rosa y siguieron hablándole en un inglés bastante notable. Rosa se quedó unos segundos en blanco aunque luego intentó explicar algo en este idioma, saliendo del paso como pudo.

Rosa explicaba en un inglés de tercero de primaria que para ella la música es la mejora manera de comunicarse. Las presentadoras escuchaban atentas intentando captar el mensaje que la intérprete de de Europe's living a Celebration intentaba transmitirles.

Tras la frase de Rosa, se dio paso a las puntuaciones. Aquí ya se relajó un poco, pues tenía apuntado lo que tenía que decir y al final, no fue tan desastroso como parecía al inicio.

La entrevista en inglés a Chenoa que Rosa no podría hacer

Las redes estallaron ante este nuevo ejemplo de que la enseñanza de inglés es una asignatura pendiente en España. Hubo las burlas inevitables a Rosa, pero también mucha gente que se solidarizó e identificó con ella.

También fue bastante criticada la conexión en sí. Desde el sofá de casa, con los cascos y sin arreglarse demasiado. Si te va a ver Finlandia entera representando a tu país, quizá hubiese sido necesario un poco más de fantasía y elegancia...

Volviendo al inglés, alguien que se dedica al mundo de la música desde hace más de 20 años podría dar mejor ejemplo. Rosa ha tenido tiempo suficiente durante todo este tiempo para mejorar en este idioma. Más así, sabiendo que de vez en cuando le salen movidas como esta.

Chenoa sí ha trabajado su inglés y podría haber sido una mejor opción para esta conexión con Finlandia. También estuvo como acompañante de Rosa en Eurovisión y todo hubiese quedado más fluido y menos 'cutre'.

La versatilidad de Chenoa y su capacidad para lidiar con todo lo que le echen es una de las cualidades más admiradas por sus fans.

Aquí va un ejemplo de que Chenoa se mueve como pez en el agua con la lengua de Charles Dickens:

Chenoa es una gran amiga de Rosa, pero detalles como este siguen sin gustarle. Una persona tan profesional y exigente como ella no puede entender como la ganadora de Operación Triunfo no cuida más sus apariciones e imagen pública.