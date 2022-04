Chenoa toma medidas tras saberse la infidelidad en plena boda

Chenoase queda muda tras enterarse de la infidelidad de su compañero de profesión, Àngel Llàcer. Hace años que es conocido por su desparpajo en los diferentes programas de televisión, como, Operación Triunfo y Tu cara me suena.

También está triunfando en el teatro Tívoli de Barcelona. El compañero de Chenoa está dirigiendo el musical Cantando bajo la lluvia junto con el compositor Manu Guix.

Del mismo modo, es un personaje popular entre el público porque es muy versátil, ya que es capaz de ser jurado, colaborador o, incluso, profesor. Sin embargo, nunca ha querido dar detalles sobre su vida privada, aunque los medios de comunicación siempre han ido sacando algún cotilleo sobre él.

| Antena 3

Àngel Llàcer fue como invitado al programa Abrimos hilo de TVE Cataluña, donde Javier Sardà es presentador. Allí contó una picante anécdota que sorprendió a todo el mundo, sobre todo, a Chenoa, quien está ansiosa por su próxima boda.

Chenoa se queda sin palabras tras escuchar la confesión de Àngel Llàcer

El director teatral contó un secreto que había ocultado durante años. Asimismo, confesó que había mantenido relaciones sexuales en una boda, pero lo sorprendente era con quien lo había hecho.

"Fui a una boda de un chico y una chica, que se casaban por la Iglesia. Pues yo mantuve relaciones sexuales con el novio, en el lavabo, el día de su boda", reveló el compañero de Chenoa.

| Telemadrid

El presentador se quedó en shock tras escuchar esta declaración. "Nota mental: no invitar a Àngel Llàcer a tu boda", añadió una colaboradora después de presenciar las palabras del jurado de Tu cara me suena. Igualmente, el exprofesor de Operación Triunfo no se sentía nada culpable porque los novios no eran amigos cercanos a él.

Además, Àngel Llàcer concluyó diciendo que los invitados de la boda estuvieron buscando al novio mientras ellos seguían en el lavabo. En ese momento, él estaba excitado porque le gustaba el riesgo de pensar que podrían pillarles.

| Trendings

Chenoa no sabe qué opinar después de prestar atención a la revelación de su compañero. Esto no le ha ido bien para tranquilizar sus nervios a semanas antes de su boda.

No le ha hecho ninguna gracia a la triunfita, pues le ha creado una inseguridad más. Le perturba creer que podría ocurrirle a su marido. Por eso, Chenoa volverá a revisar su lista de invitados para asegurarse de que los que asistan no le vayan a traicionar en su día tan especial.

Llàcer sigue manteniendo a su pareja en el anonimato

A pesar de haber contado este bombazo, el compañero de Chenoa sigue ocultando muchas más cosas de su vida privada. En cambio, quiso poner fin a los rumores y a las especulaciones sobre sus romances. En el programa de Sardà, confesó que tenía pareja desde hacía seis años antes de hablar sobre su historieta en una boda.

Encima, explicó que ellos dos "celebraban la fiesta del amor, en lugar de dar el paso a casarse". Así que damos por hecho que Àngel todavía no tiene pensamientos de casarse con nadie.

| Instagram: angelllacer_oficial

También, añadió que, en la última fiesta que celebraron, su pareja iba disfrazado de cordobés y él se decidió por un vestido de sevillanas. Fue lo único que detalló sobre su noviazgo.

Así pues, nos ha dejado con las ganas de saber más sobre su vida privada con su pareja. Esperemos que pronto nos cuente otra historia que nos deje con la boca cerrada.