Toda la verdad sobre el estado y la operación de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintanasigue luchando con todas sus fuerzas contra ese cáncer de mama que le ha hecho parar de golpe su vida. El pasado 2 de noviembre, 'La reina de las mañanas' tuvo que retirarse temporalmente de la televisión para centrarse al 100% en su recuperación.

Pero la presentadora de El programa de Ana Rosa no quiso desaparecer sin previo aviso. Así que, durante su último día de trabajo, quiso despedirse de todos sus compañeros y de la audiencia que le ha acompañado, día tras día, durante los últimos 17 años.

"Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de estos compañeros, que también son mi familia".

Durante todo este tiempo, la periodista ha querido tener a todos sus seguidores al tanto de todo lo que pasa en su vida. Por eso, ha ido publicando alguna que otra fotografía en su cuenta de Instagram.

Y, aunque en todos estos meses se ha hablado sobre las novedades de su estado de salud, lo cierto es que hasta ahora no se ha conocido toda la verdad de la complicada enfermedad por la que está pasando Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana pasa por el quirófano

Ana Rosa Quintana se siente muy fuerte y está dispuesta a luchar contra todos los problemas que se crucen en su camino.

Este miércoles, 6 de abril, uno de los compañeros de la presentadora ha hecho una revelación sobre el siguiente paso que tiene que dar en su lucha contra esta enfermedad.

'La reina de las mañanas' publicó en su perfil de Instagram una sorprendente fotografía. En ella, se puede ver a la periodista practicando uno de sus deportes favoritos: el yoga.

Uno de los que no han querido dejar pasar la ocasión de mandarle todo su apoyo ha sido Joaquín Prat. El gran amigo de Ana Rosa ha compartido, a través de los comentarios de esta imagen, una de las conversaciones que ha mantenido con ella.

"Le dijimos que había mucha gente preguntando por ella y se animó a subir la foto haciendo yoga", ha asegurado en primer lugar. "Está espectacular, como la vimos ayer, parece que no se ha sometido a ningún tratamiento de quimioterapia"

Después de alabar el buen aspecto que tiene la periodista, Joaquín ha desvelado sin querer que su compañera está a punto de pasar por el quirófano.

"Por el estado de ánimo y el estado físico, parece como si no fuera a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en apenas unos días", ha dicho el presentador.

Ana Rosa Quintana está teniendo mucho cuidado

A pesar de estar pasando por uno de los momentos más complicados de su vida, todo apunta a que el tratamiento al que se está sometiendo Ana Rosa Quintana está surtiendo efecto.

La presentadora de Telecinco no está dispuesta a rendirse tan fácilmente, por eso está llevando a cabo todas y cada una de las pautas que los médicos le han recomendado.

Desde que le diagnosticaron su cáncer de mama, 'La reina de las mañanas' ha cambiado por completo su estilo de vida. Ana Rosa ha decidido decir adiós "al azúcar, a todo lo procesado, a las grasas…" y ha dicho hola a "las verduras y frutas, a lo natural y a lo ecológico".

Además, complementa este cambio de alimentación con una buena dosis de deporte. Entre sus actividades favoritas se encuentra el yoga y el senderismo. Aunque también tiene que tener mucho cuidado con las primeras secuelas que le ha dejado esta enfermedad.

"Está estupenda, aunque, por supuesto, en todo momento se protegió del sol y no probó las bebidas alcohólicas", aseguró uno de los invitados al cumpleaños de Luis Miguel Martín Rubio, abogado y gran amigo de Ana Rosa Quintana.