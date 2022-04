Chenoa da un giro y confirma un jarro de agua fría a semanas de su boda

Chenoa es el personaje más buscado del momento, en lo que a novias se refiere.

La artista de 46 años dará el 'sí quiero' a su novio, el médico Miguel Sánchez Encinas el próximo 22 de junio. No hay aparición pública de Chenoa en la que se le pregunte por este evento que ya tiene puesta la cuenta atrás.

Chenoa se lo quiere tomar con calma, pero el tiempo apremia. Va a ser el día más especial de su vida y más teniendo en cuenta que ha tenido que posponer el enlace en dos ocasiones.

Ahora sí, Chenoa ya lo tiene todo encauzado y el evento se va a celebrar. Además del vestido, los detalles y el viaje, uno de los quebraderos de cabeza de media España es quién va a asistir al evento. Aparte de los familiares y amigos íntimos de la pareja, lo que tiene en un sinvivir a la gente es saber si los compañeros de Operación Triunfo están invitados.

La cantante mallorquina siempre ha dicho que quiere hacer un evento íntimo y que ha tenido que reducir la lista de invitados más de lo que le gustaría. A pesar de que la pandemia de COVID-19 está ya bastante controlada, Chenoa quiere seguir "protegiendo a la familia" por lo que van a ser pocos y escogidos.

Ahora ha confirmado como lo tiene organizado y el resultado será un jarro de agua fría para más de uno.

Chenoa resuelve la duda de la lista de invitados

Chenoa ha sido una de las celebrities invitadas a la fiesta que acaba de organizar la marca cosmética Anne Möller. De fucsia y luciendo escotazo, Chenoa ha comentado como van los preparativos de su gran día.

"Está preparado, pero siempre hay flecos y cositas que te gustan más o te gustan menos", ha dicho. "Pretendo bajar el ritmo y estar disfrutando de este momento que es una vez en la vida. A mi me está haciendo mucha ilusión, tengo amigas que me están ayudando porque sola no puedo con todo, pero lo estamos haciendo bien".

La jurado de Tu cara me suena también se ha referido a la famosa lista de invitados. Algunos de los compañeros de Chenoa de OT1 ya habían dicho que iban a la fiesta. Por ejemplo, Natalia Rodríguez ya tiene los billetes y el hotel reservado en Mallorca, por lo que estará en la fiesta.

Gisela Lladó era una de las que estaban en todas las apuestas, pero recientemente lo ha dejado en el aire. "No te puedo decir si me ha invitado a mí o a mis compañeros porque creo que se va a esperar la cosa hasta el último momento".

Chenoa ha dado la clave que desvela todas las dudas: habrá más de una fiesta.

"Haremos cenas que serán aparte, porque no quiero... en un principio iba a ser muchísima gente, al final se ha hecho una íntima y la íntima es íntima, claro, no puedo... pero no pasa nada, porque al final haremos más reuniones y se celebrará igual, ¡compraré otra tarta de boda y no pasa nada!

Misterio resuelto, pues; por lo menos, a medias. Habrá invitados de Operación Triunfo, pero no todos estarán en la ceremonia principal, que reunirá a los más íntimos de la pareja.

Para contentar a todo el mundo, Chenoa realizará varias celebraciones de su boda, con grupos más reducidos de amigos y así poder estar con todo el mundo y festejar su día más especial.

Chenoa y la película que no va con ella

La intérprete de Todo irá bien quiere mantenerse al margen de la polémica y centrarse en lo bonito de preparar un evento de estas características. "Yo ya sabía que la gente iba a estar pendiente de a quién invito y a quién no invito, pero hago como que es una película en la que yo no estoy. Yo estoy disfrutando este momento".

Práctica y resolutiva como es, Chenoa tiene claro que nada ni nadie le va a amargar la experiencia previa de una boda. Los que estén, serán los que tengan que estar.