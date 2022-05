Cayetano Rivera es famoso desde la cuna, pero ha luchado contra viento y marea para no ser conocido por su vida privada. Se dedica al mundo del toro y pretende ser recordado como un profesional de primera, al igual que su padre Paquirri. Lleva enfrentado a la familia Pantoja desde la muerte del diestro, quien se casó con Isabel y tuvo un hijo con ella.

Cayetano Rivera adora a su hermano Kiko, a pesar de que este último es bastante conflictivo y ha creado varios escándalos en la prensa. El marido de Eva González ha confirmado sus sospechas: la enemistad con el clan Pantoja todavía sigue viva. Chabelita ha sido la última en pronunciarse al respecto, pues considera que debe defender a la tonadillera Isabel.

| Europa Press

Cayetano ha tomado una decisión: apartarse del escándalo y posiblemente de Kiko Rivera, quien no ha hablado bien de su madre Carmina Ordóñez. El DJ piensa que Carmen “no es ejemplo de nada”, palabras que han desatado una guerra que parecía enterrada. El periodista Pablo González asegura que Kiko ha traicionado a sus hermanos Francisco y Cayetano en más de una ocasión.

Cayetano ha descubierto que Isa, también conocida como Chabelita, ha hablado de Paquirri en las redes sociales. Todo ha empezado porque Charo Vega, antigua amiga de Isabel Pantoja, ha concursado en Supervivientes y ha aprovechado para atacar a la cantante. “Yo no me he tenido que casar con ningún torero para ser famosa porque mi padre era Gitanillo de Triana”, ha dicho exactamente.

| Instagram

La hermana de Kiko Rivera no se ha quedado callada y ha respondido para insinuar que Isabel es mucho más importante que Paquirri. “El comentario de no necesito casarme con un torero para ser famosa aparte de machista es mentira. Mi madre era artista años antes de casarse, tanto es así que fue el propio Paco quién actuó a uno de sus conciertos para conocerla”.

Cayetano ha descubierto la verdad

Cayetano siempre ha estado al margen de la prensa del corazón y tiene buena relación con los periodistas porque es tremendamente educado. Su comportamiento no tiene nada que ver con el de Kiko Rivera, quien solo habla a cambio de dinero. Él responde a todas las preguntas, pero sin dar demasiados detalles porque quiere que su vida privada esté al margen del foco.

Rivera es consciente de lo que se está contando: supuestamente Kiko le ha traicionado, a él y a su hermano Francisco, muchas veces. El programa Socialité ha hablado con el paparazzi Pablo González, quien asegura que el marido de Irene Rosales no se ha portado bien. Supuestamente los toreros le han puesto en cuarentena y la gota que ha colmado el vaso ha sido su comentario sobre Carmina Ordóñez.

Isabel Pantoja mantiene una rivalidad histórica con los hijos de su marido Paquirri, pues se niega a entregarles lo que les pertenece. El maestro les dejó una herencia, más sentimental que económica, que la cantante ha guardado a buen recaudo. El propio Kiko Rivera apoyó esta postura hace años en Sábado Deluxe, a pesar de que luego cambiara de opinión.

Cayetano ha actuado porque quiere evitar los problemas

Cayetano prefiere estar lejos del conflicto, así que no responderá a las palabras de Chabelita, pero es posible que esté enfadado. Ha tomado una decisión dolorosa: apartarse de todo lo que tenga que ver con la familia Pantoja. Es triste, pues su padre formó parte del clan, pero sabe que es lo más acertado si quiere protegerse de sus rivales.

La hija de la tonadillera no ha querido ofender a nadie, simplemente se ha hecho eco de la versión que Isabel le habrá dado. Piensa que la cantante era más poderosa que Paquirri, por eso cree injusto que le acusen de ser una interesada. La joven ha resucitado una guerra que parece eterna y que está provocando unas consecuencias devastadoras.