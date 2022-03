Carmen Rosa, hija de Carmen Borrego, alerta por su nuevo rostro en Telecinco

Carmen Rosa, la hija de Carmen Borrego ha sorprendido a todos recientemente. Creíamos que su vida estaba muy alejada de los focos mediáticos, pero las cosas han cambiado.

Hasta ahora, estábamos acostumbrados a que Alejandra Rubio fuera la única nieta de Maria Teresa Campos asidua a los platós de televisión. Desde hace tiempo colabora en Viva la vida y es un personaje más del corazón.

Famosos son ya sus enfrentamientos con su tía. Sin embargo, uno de los últimos temas por los que ha sido noticia ha sido por dejar caer detalles sobre un posible embarazo. Sin embargo, la atención ahora es para Carmen Rosa que ha decidido sacar la cara por su madre.

Carmen Rosa sale del anonimato en un conocido programa de Telecinco

No es ningún secreto que el clan de las Campos ha estado sacudido por numerosas polémicas y enfrentamientos entre sus miembros. De hecho, Carmen Borrego no dudó en atacar a Alejandra por aparecer en los medios de comunicación.

En ese entonces, Carmen se jactaba de que su hija era abogada y no tenía necesidad de aparecer en televisión para ganarse la vida. Ahora, deberá comerse esas palabras, porque ha sido precisamente ella la que ha sacado a su hija a relucir.

| Gtres

La aparición estrella de Carmen Rosa tuvo lugar el programa de Telecinco Mi casa es la tuya. En esta nueva entrega del programa de entrevistas conducido por Bertín Osborne, la pequeña de las Campos fue la protagonista.

En el programa estuvieron presentes Maria Teresa, su hermana Terelu con Alejandra, su marido José Carlos; y, por supuesto, Carmen Rosa.

| Mediaset

El único ausente de esta idílica imagen familiar fue el otro hijo de Borrego, José María. A pesar de su reticencia a aparecer frente a las cámaras, también está estrechamente relacionado con el mundo audiovisual.

De hecho, ejerce de asistente de producción en el programa Viva la vida, espacio que comparte con su prima.

| Trendings

¿Cómo es la vida de Carmen Rosa?

Esta no es la única ocasión en la que Carmen Rosa aparece frente a los medios. Su madre se encargó de mostrarla al mundo a través de una exclusiva cuando cumplió los 18 años.

No obstante, esta es la primera vez que tiene un contacto más directo.

¿Será que después de esta mediática aparición, Carmen quiera dar el salto televisivo?

De momento, parece que tiene las cosas bastante claras: "Si te soy sincera, he tenido tan cerca la televisión que no siento esa curiosidad. Es más, la conozco tan de cerca que no... No me lo han propuesto, pero tampoco quiero que me propongan, en mi gremio es donde me siento a gusto".

No resultaría para nada descabellado pensar en un posible acercamiento.

Recordemos que, hasta hace no mucho, la propia Alejandra renegaba del mundillo de la televisión y su madre afirmaba vehementemente que ella quería ser abogada.

En aquel momento, Alejandra renunciaba a seguir los pasos de su prima en la abogacía. Resultaría del todo irónico que ahora sea Carmen la que quisiera seguir los pasos de Alejandra en la pequeña pantalla.

| Trendings

En Mi casa es la tuya, Carmen Rosa aprovechó para hablar sobre cómo es su día a día siendo abogada. Afirma que disfruta mucho de su profesión y de los retos que esta le pone.

Cree mucho en la labor que desempeña y demuestra una gran profesionalidad en su campo. Algo que, sin duda, casa muy bien con la actitud "guerrillera" que su madre dice que tiene.