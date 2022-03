Carmen Rosa, hija de Carmen Borrego descubre que ha perdido 8 millones de euros

Carmen Rosa, la hija de Carmen Borrego, debe llevar un cabreo monumental con su madre por varios motivos este miércoles.

Borrego, alérgica a la tranquilidad familiar, ha concedido una exclusiva a la revista Diez Minutos junto a Kiko Hernández, el gran enemigo de su hermana Terelu.

Ya de por sí, eso es una declaración de guerra cuando en teoría se había firmado la paz familiar, aunque a regañadientes. Pero es que además, Carmen Borrego suelta cada titular que a Terelu se le deben haber atragantado las porras del desayuno al leerlos.

El dineral que ha despilfarrado Carmen Borrego

Carmen, sobrepasada de photoshop luce sonriente en portada junto a Kiko, los dos vestidos de blanco y con el titular que más dará que hablar estos días. "He ganado más de 8 millones de euros y me los he gastado".

Carmen Rosa, la hija de Terelu, debe tener los nervios de punta. Ya conoce a su madre, lógicamente, pero seguramente no era consciente de la fortuna que Carmen ha despilfarrado durante todos estos años y que ella ya no verá jamás.

| GTRES

De haber gestionado mejor sus ingresos, la hija de María Teresa Campos podría vivir ahora cómodamente y no prestarse a las humillaciones constantes que le hacen en Sálvame.

La última de ellas, quemar en directo una foto suya, rociándola con líquido inflamable en los exteriores de Telecinco. Y Carmen allí, aguantando el chaparrón porque necesita el sueldo y no llega a fin de mes.

Carmen Borrego, dispuesta a todo por la fama

Carmen habla de todo y de todos, consciente que una entrevista así, da para un par de tardes de tema en Sálvame. De esta manera recuperará el protagonismo que ha perdido desde que su guerra familiar se ha aplacado.

Carmen defiende a Kiko asegurando que "me parece que no eres ningún ogro". También ataca sin piedad a María Patiño "la persona que ha sido más dura conmigo. Me ha acusado de cosas que yo me he sentido muy mal. Ahora tenemos buenísima relación, pero me ha hecho mucho daño".

Carmen vuelve a dar guerra con el conflicto familiar. "Terelu y yo ahora estamos muy bien, aunque después de los problemas que hemos tenido aún no está siendo lo mismo que antes. Poco a poco".

| LND

No obstante, experta como es en el arte de la polémica, ya abre un nuevo frente poniendo a su hermana en el centro de la diana. "Terelu, que seas fuerte, porque últimamente tiene muchos momentos de debilidad. La veo más triste, no veo a mi hermana feliz".

Respecto al dinero que Carmen ha ganado trabajando en televisión, asegura que se ha ido "porque he sido muy caprichosa". Realmente es un bombazo saber que ha ganado tanto dinero y que no le queda ni un euro, a estas alturas de la vida. Ella lo cuenta como un logro, aunque a muchos les parecerá totalmente reprochable e irresponsable esta actitud.

Boda y reality, los frentes que tiene abiertos Carmen ahora

En paralelo a la exclusiva que ha dado, Carmen sigue enredando con la boda de su hijo. A pesar de que algunas fuentes aseguran que está negociando la venta en exclusiva de las fotos del evento, ella asegura que no cobrará ni un euro de las mismas.

También tiene sobre la mesa su participación en Supervivientes. Coincide con la boda de su hijo, pero Carmen es capaz de provocar el cambio de fecha y así viajar hasta Honduras.

Viendo el ritmo vertiginoso al que gasta la hija de María Teresa Campos, no es de extrañar que tenga que estar siempre pensando en como generar más dinero para vivir. Cueste lo que cuesta y caiga quien caiga.