Carmen Borrego confiesa que sus hijos han caído en la peligrosa trampa de 'Sálvame'

Carmen Borrego, colaboradora habitual de Telecinco, se ha convertido en un rostro estrella, pero no lleva mucho tiempo delante de las cámaras. Gran parte de su trayectoria se ha desarrollado detrás porque ha dirigido los programas más importantes de la pequeña pantalla. Pero hace unos años tuvo que cambiar de vida y actualmente ejerce de tertuliana en Sálvame, espacio que ha terminado cautivando a sus hijos.

Carmen Borrego tiene dos hijos de su primer matrimonio: José María Almoguera, que está a punto de casarse, y Carmen Rosa. Esta última posó en la portada de la revista Lecturas y en alguna ocasión ha estado en Telecinco, pero dice que no quiere ser famosa. Sin embargo, tanto ella como su hermano han caído en la trampa de Sálvame y han cometido el error definitivo.

Carmen ha confesado que José María y Carmen Rosa le llaman “Pototi”, el mote que le puso Kiko Hernández y que tanto le hizo sufrir. La hermana de Terelu Campos lo ha contado en tono de humor, pero no quiere que nadie se refiera a ella de esa forma. Lo más grave es que la gente, en la calle, le llaman haciendo alusión a este apodo tan poco cariñoso.

Carmen explicó en Viva la Vida, programa en el que trabajó mucho tiempo, que el término “Pototi” le parecía humillante. “No es una gracia, no es necesario humillar a las personas, a mí me han educado para no hacerlo”. Kiko Hernández, autor del nombre, se sintió molesto con estas declaraciones y no tardó en pasar a la acción.

Kiko, actual amigo de Borrego, pensó que la tertuliana le estaba acusando injustamente y se defendió como solo él sabe hacerlo. “Si realmente quisiera humillar me subía al pulpillo a leer las conversaciones que hemos tenido tú y yo”, le advirtió. Esto sucedió en 2020 y poco a poco han sabido solucionar sus diferencias, de hecho ahora disfrutan de una conexión especial.

Carmen Borrego estuvo desesperada

Carmen ha explicado en más de una ocasión que tuvo que pedir ayuda después de los ataques que estaba recibiendo por parte de Sálvame. El infierno es cosa del pasado, pero ahora sus hijos han caído en la trampa y están continuando con una broma que le resulta pesada. En su momento dejó claro que había comentarios que le hacían daño, a pesar de que a otros le resultasen graciosos.

Borrego señaló públicamente a Kiko Hernández y le acusó de ser el responsable de su drama personal, algo que él no se tomó bien. “Eres una mentirosa de libro, de manual, de enciclopedia. No te voy a llamar Potota, te voy a llamar mentirosa y embustera”, declaró el colaborador muy molesto.

José María y Carmen Rosa han tomado el testigo de Hernández y ahora son ellos los que llaman a su madre “Pototi”. Lo hacen de forma cariñosa, no tienen intención de hacer daño, pero este atrevimiento está teniendo consecuencias muy serias. Algunos espectadores que se encuentran a la hermana de Terelu por la calle también le llaman por su mote y en ocasiones resulta incómodo.

Carmen Borrego lanza una petición urgente

Carmen ha participado en un juego que le ha propuesto la dirección de Sálvame, pero antes le ha hecho una advertencia al presentador. Jorge Javier Vázquez se ha referido a ella por su apodo, atrevimiento que la colaboradora ha frenado en seco. Kiko Hernández ha explicado que estaba molesta porque el famoso mote se estaba extendiendo demasiado.

Borrego ha conseguido superar todos sus miedos y actualmente no sufre tanto como antes, de hecho está dispuesta a avanzar. Sabe que se encuentra en primera línea, pero quiere vivir más aventuras y quería concursar en Supervivientes 2022. El problema es que su hijo se casa este mismo año y no puede consentir faltar a un evento tan importante.