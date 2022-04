Jorge Bárcenas, novio de Victoria Federica, descubre la deslealtad que rompe la pareja

Jorge Bárcenas, DJ de profesión, era un chico normal hasta que Victoria Federica apareció en su vida y lo convirtió en el personaje del momento. La prensa ha investigado en su vida para saber quién hay detrás del joven que le ha robado el corazón a la sobrina del rey. Después de meses siguiendo sus pasos, los reporteros han asegurado que no tiene nada que esconder.

Jorge Bárcenas pertenece a una familia acomodada, no necesita la fama de nadie y lo único que ha hecho es apoyar a su novia. Victoria Federica de Marichalar le ha explicado lo que sucede en la Casa Real, pero él jamás sacará a la luz ningún detalle escabroso. El problema es que algunos periodistas no necesitan la confirmación de nadie: saben lo que hay y no dudan en hablar de ciertos temas.

| Instagram: vicmabor

Jorge ha descubierto, gracias a una información de la experta Pilar Eyre, que en la familia de Victoria se produjo una doble infidelidad. El rey emérito don Juan Carlos I estaba casado con Sofía de Grecia, pero realmente mantenía relaciones con Corinna Larsen. Por si esta deslealtad fuera poca, el padre de Felipe engañó a Corinna con una mujer que vivía en Valencia.

Jorge sabe que la deslealtad ha roto la pareja y que actualmente Juan Carlos apenas tiene contacto con la reina emérita. Es un secreto a voces, a pesar de que mucha gente prefiere no hablar del tema para no generar repercusión. El DJ se ha convertido en un rostro muy cotizado porque sabe cómo se ha tomado Victoria, también conocida como Vic, lo que está sucediendo.

Jorge Bárcenas, asombrado: “Vida o muerte”

Jorge disfruta de una relación estable con Victoria Federica y nunca han protagonizado ningún escándalo, de hecho son la pareja del momento. La joven se ha convertido en una influencer de primer nivel y, según cuentan en Viva la Vida, cobra 3.000 euros por evento. Las marcas se pelean por trabajar con ella, pues saben que todo lo que promociona arrasa en el mercado.

| GTRES

Bárcenas se ha quedado impactado con la última información que Pilar Eyre ha publicado en la revista Lecturas. Según la periodista, Corinna Larsen estuvo al lado del rey emérito en peor momento, a pesar de que era consciente de la infidelidad. Este detalle corrobora que la relación de Juan Carlos y Sofía está completamente acabada, de hecho ella le dio la espalda.

Victoria, gracias a los datos de Pilar Eyre, sabe qué pasó cuando la amante de su abuelo Juan Carlos descubrió la infidelidad. “Corinna se puso furiosa, dejó Madrid y se trasladó a vivir a Londres con su hijo. A pesar de eso, cuando el rey se sintió mal y tuvo que ser intervenido en Barcelona a vida o muerte, corrió a su lado”.

El padre de Felipe VI no se portó bien con Sofía y llegó un punto en el que la emérita tocó fondo. Por eso estuvo en la operación de Juan Carlos y se quedó “tranquilamente en su casa” mientras Corinna le apoyaba.

Jorge Bárcenas conoce los secretos de Victoria

Jorge se ha convertido en el personaje del momento y está sometido a mucha presión, pues todos quieren saber qué hace en su privacidad. Trabaja de DJ en una conocida discoteca madrileña, nunca ha generado ningún revuelo en la noche. La prensa le persigue desde hace meses y es complicado encontrar a alguien que tenga algo malo que decir sobre él.

▶️ La Infanta Elena está devastada por la muerte de un íntimo amigo

Bárcenas maneja información importante sobre Victoria Federica porque viven juntos y ella confía plenamente en él. Pero todo hace pensar que nunca filtrará ningún dato jugoso y que guardará los secretos de la influencer hasta el final. Está plenamente integrado en la familia y, según ha salido publicado, tiene una relación estupenda con la infanta Elena de Borbón.