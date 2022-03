Carmen Rosa se harta de su madre Carmen Borrego y cuenta el motivo

Carmen Borrego siempre ha presumido de tener una muy buena relación con sus dos hijos. Un discurso que ha repetido nuevamente durante su entrevista con Bertín Osborne en Telecinco, donde también estuvo presente su hija Carmen Rosa.

El clan Campos casi al completo protagonizó una nueva entrega de Mi Casa es la tuya para demostrar que sus diferencias están resueltas tras varios meses de conflictos familiares.

María Teresa, Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio se volvieron a ver las caras y se sentaron en la mesa presidida por Bertín.

El único ausente de la noche fue José María, hermano de Carmen Rosa, que no pudo acudir presencialmente al encuentro familiar. Muy probable es que el joven tampoco quisiera estar, ya que siempre ha sido el más discreto de la familia.

De hecho, la última polémica que persigue a Carmen Borrego se debe a su deseo por vender la exclusiva de la boda de su hijo. José María pronto pasará por el altar y la colaboradora está dispuesta a sacar tajada. Incluso aunque los novios se nieguen a posar para la revista.

Con este balance de historias familiares, resulta muy fácil ver la otra cara de la moneda. La hija de María Teresa podrá ser muy buena, pero también tiene una personalidad y una forma de vida que choca directamente con la de sus hijos.

La actitud de Carmen Borrego que no le gusta nada a su hija Carmen Rosa

A lo largo de la entrevista, Carmen Borrego habló largo y tendido de sus hijos. Tanto de sus facetas profesionales como de la estrecha relación que mantiene con ellos.

"Cada una lo hace lo mejor posible, no nacemos enseñadas. Yo como madre soy impecable, lo pueden decir mis hijos. No hay día que no hable por teléfono con mi hija y con mi hijo. Esta familia es un matriarcado. Lo hemos ido heredando", señalaba muy orgullosa.

Sin embargo, además de ser muy cariñosa y pegada a sus hijos, parece ser que también es algo pesada y controladora. Ella misma no ha tenido ningún reparo en reconocerlo y contar una anécdota que refleja el hartazgo de su hija ante Carmen Borrego, que siempre quiere saber donde está.

"Mi hija me tiene guardada en el móvil con el nombre de 'peligrosa'. Con eso te lo digo todo. Porque si le llamo y no me lo coge me vuelvo loca. La más pesada como madre soy yo, pero les dejo también mucha libertad", aseguraba Carmen Borrego revelando el mote que le tiene Carmen Rosa.

Carmen Rosa y Jose María, los nietos de María Teresa que reniegan de la fama

Tal y como ha señalado Carmen Borrego, sus hijos no tienen ninguna intención de dar el salto a la fama. Una decisión que ella agradece profundamente, ya que no quiere verlos sufrir por la exposición mediática que conlleva la televisión.

"Espero que no, porque al final se sufre mucho. Si sufro yo conmigo imagínate si se lo hacen a mis hijos. No estoy preparada ni mucho menos. Mi hija es abogada y no va a ir por ese terreno nunca. Mi hijo está detrás de las cámaras y hay mucha gente que no le pone cara. Mi hijo José trabaja como yo estuve, detrás, y nunca debí ponerme delante de las cámaras. Porque decir lo que te da la gana en televisión cuando eres una Campos se paga un precio muy alto", se sinceraba la colaboradora frente a Bertín Osborne.

A diferencia de su prima, Alejandra Rubio, Carmen Rosa y José María han optado por permanecer en el anonimato.

Saben perfectamente el lugar que ocupan dentro de la prensa del corazón por ser parte del clan Campos, pero están muy felices con sus trabajos y no piensan seguir los pasos de su familia.