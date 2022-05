Carlota Corredera vuelve y confiesa su preocupación tras desaparecer

Carlota Corredera ha sido durante muchos años un rostro televisivo de primer orden. Desde que el público empezó a verle la cara en Sálvame, Carlota ha cosechado una legión de fans bastante numerosa, principalmente entre el colectivo feminista.

Antes de sentarse en el plató de Sálvame la periodista gallega ya tenía una interesante carrera en el mundo del corazón, como directora. Subdirigió el programa de Ana Rosa Quintana en Antena 3, el Deluxe, Hormigas Blancas y otros.

Vamos que Carlota Corredera se ha movido como pocas en este sector tan competitivo y exigente. Su presencia en la cúpula de Sálvame parecía incuestionable pero las últimas turbulencias acabaron con su mandato. David Valldeperas primero (aunque hay quien dice que sigue como director) y luego ella fueron despedidos de forma fulminante.

Las bajas audiencias y el sesgo ideológico en el que había caído Sálvame con todo el show feminista de Rocío Carrasco obligaron a la cadena a reaccionar.

Dando muestra una vez más de lo gran profesional que es, Carlota se despidió amablemente, sin grandes dramas y tan profesional, contundente y educada como había llegado.

Ahora, semanas después del despido y tras un relajante viaje de varios días a África con amigas, Carlota Corredera ha reaparecido.

Carlota Corredera ya no ve Sálvame

Debe ser una constante porque Carlota Corredera ha seguido los pasos de Paz Padilla y ha afirmado que desde que se fue del programa, ya no lo ve.

El mismo día en que Sálvame cumple trece años en Antena, Carlota explicó que ya no ve el programa. "Cuando realmente te despides, como yo me despedí, también creo que para poder volar...". "Evidentemente, me entero de todo porque es imposible no enterarse, pero estoy viviendo la actualidad con distancia, mi corazón siempre pertenecerá a Sálvame, pero es verdad que he decidido no verlo para, de alguna manera, también desengancharme".

La implicación que este espacio exige a sus protagonistas es total. Cuatro horas en directo, con discusiones, sorpresas, enfados monumentales y mucha emoción. En Sálvame, se vive, no se trabaja y deshabituarte de algo así durante tanto tiempo, hay que hacerlo de forma un tanto drástica.

Carlota está trabajando en otros proyectos, según contó en su momento. Rechazó participar en Supervivientes y ha optado por volar al margen de Mediaset, por ahora.

Carlota Corredera lanza todo su apoyo a su compañera

Carlota Corredera es una buena amiga de Belén Esteban. No ha dudado en mandar mucha fuerza a su amiga y también expresar su preocupación por lo que le ha pasado. "Estoy muy preocupada por ella, es diabética y una lesión en los miembros inferiores tiene más peligro para ella".

Carlota le aconsejaba: "tiene que tener paciencia que es lo más difícil de todo y lo más importante es que salga bien la operación".

También se acordó de Mila Ximénez.

Carlota y ella compartieron muchas horas de televisión y de amistad por lo que la viguesa celebró que le hubieran hecho un homenaje en el aniversario del programa. "Es esencia pura y siempre estará con nosotros, aunque no la podamos ver ni abrazar. No tengo ninguna duda que nos cuida y de que está muy pendiente de que todo nos vaya bien".

Por el momento, Carlota se lo está tomando con calma. En su cuenta de Instagram publica fotos con algunos personajes significativos para ella, luce camisetas solidarias o un regalo muy especial que le ha hecho su hija Alba.

Corredera ha realizado una parada profesional en su vida, seguramente necesaria después del trajín y la intensidad de estos últimos años. Veremos si es una pausa para coger impulso y reactivarse con nuevos proyectos o si le coge el gusto a vivir más relajadamente. Lo sabremos en poco tiempo.