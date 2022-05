Carlota Corredera sabe que la relación es imposible y huye para protegerse

Carlota Corredera abandonó el programa Sálvame por la puerta grande porque sus compañeros reconocen que sin su ayuda nada hubiera sido posible.

Supuestamente la decisión la tomó ella, pues estaba ilusionada con un nuevo proyecto que era necesario para su trayectoria. Sin embargo, el portal Informalia asegura que todo es mentira: que la presentadora no se fue, la echaron sus jefes.

Carlota Corredera ha tenido que huir del foco mediático porque cada vez debía resolver más conflictos y sus fuerzas estaban flaqueando. Nunca ha sido un rostro demasiado querido, pero la situación empeoró cuando le dio la mano a su compañera Rocío Carrasco.

Desde entonces las redes ardieron en su contra y le convirtieron en un rival a abatir hasta que consiguieron lo que buscaban.

Carlota ya no forma parte de la familia de Telecinco y lo peor de todo es que su relación con la cadena es imposible. Siguiendo los datos publicados en Informalia, sus responsables consideran que ya no puede aportar nada más, por eso no regresará nunca.

Supuestamente aprovecharon el escándalo de la Operación Deluxe para prescindir de sus servicios y no tienen intención de volver a contar con ella.

Carlota Corredera abandonó la pequeña pantalla, al igual que lo hicieron los directores de Sálvame, pero con una gran diferencia. David Valldeperas y Alberto Díaz han recuperado sus puestos y la gallega sigue de brazos cruzados, aunque está aprovechando el tiempo.

Se ha puesto en manos de los mejores profesionales para solucionar sus problemas mentales antes de que los problemas sean más graves.

Corredera ha escapado de la presión mediática y se ha refugiado en su familia, sobre todo en su marido Carlos Maza. Este último sigue trabajando en La Fábrica de la Tele, productora que se encarga de Sálvame, como operario de cámara. Él no tiene ningún conflicto con los responsables de la empresa y todo hace pensar que mantendrá su puesto hasta el final.

Carlota Corredera ha ocultado la verdad

Carlota es una profesional de primer nivel, independientemente de los sentimientos que genere en el público. Por eso todo el mundo le creyó cuando aseguró que era ella la que quería marcharse de Telecinco, aunque las mentiras no duran para siempre.

El portal Informalia aseguran que son los dueños de la cadena los que decidieron terminar con su carrera y que no hay ningún proyecto encima de la mesa.

“En Mediaset ya no la quieren, hacía tiempo que querían desprenderse de ella y no sabían cómo, para ellos ya estaba quemada. Aprovecharon que quitaban a los directores por el caso Deluxe para quitarla a ella también. Pero, como podéis ver, ellos han vuelto y ella sigue desaparecida y sin proyecto”, comenta un testigo en el medio anterior.

Corredera supuestamente había dejado Sálvame para centrarse en un nuevo programa en el que ejercería de presentadora y directora. Quizá fue un rumor que difundió La Fábrica de la Tele para hacerle un último favor y que su imagen no se viera dañada.

Sea como sea, la periodista quiere descansar y se ha tomado unas merecidas vacaciones porque los últimos tiempos han sido duros.

Carlota Corredera podría estar en crisis

Carlota, según ha salido publicado, está nerviosa porque sabe que su futuro laboral no es tan bueno como ha dado a entender. “Está agobiada y en crisis porque no ve muy claro eso de nuevos formatos. Empieza a dudar de su futuro y comienza a pensar otras salidas profesionales a las que acogerse”, declaran en Informalia.

La gallega tiene claro que lo único que necesita ahora es protegerse de sus enemigos para lograr que su imagen mejore. Por ese motivo apenas participa en actos públicos y no ha concedido entrevistas a ninguna revista. Sabe que lo más inteligente es mantener un perfil bajo hasta que pase la tormenta, después dará las explicaciones pertinentes.