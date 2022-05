Gloria Camila, pillada con el hombre más buscado tras perder a su persona especial

Gloria Camila está atravesando un momento delicado porque acaba de recibir una mala noticia y los periodistas han hecho saltar las alarmas. Es presidenta de la Asociación Cultural RJ La Más Grande, de ahí que haya organizado un evento para homenajear a Rocío Jurado.

Es el día internacional de la cantante y sus seres queridos se reúnen en Chipiona para celebrar una misa muy emotiva.

Gloria Camila ha acudido al acto de la mano de José Ortega Cano, pero sin la compañía de su persona más especial: Rocío Flores. Ambas están muy unidas, aunque por motivos que se desconocen la hija de Antonio David no ha podido trasladarse a Chipiona. Sí lo ha hecho su hermano David Flores Carrasco, el hombre más buscado del momento.

Gloria ha sido pillada al lado de David Flores, a quien no ha dudado en abrazar porque sabe que es una persona extremadamente sensible. El joven suele emocionarse en los homenajes de Jurado, por eso la colombiana ha estado pendiente de él en todo momento.

Rocío Flores ha sido la gran ausente, pero los Mohedano no le han echado de menos porque David ha acudido en su lugar.

Gloria mantuvo una relación sentimental con Kiko Jiménez, actual colaborador de Sálvame, y cada vez se conocen más secretos.

El tertuliano asegura que entre ella y la joven Rocío había celos y que nunca han tenido una relación tan buena como daban a entender. El último desplante de la hija de Antonio David no ha hecho más que alimentar esta teoría tan dañina para la familia.

Gloria Camila no ha entrado en nuevos conflictos con su exnovio, por eso prefiere pasar página y no dar respuesta a los nuevos ataques. Kiko Jiménez ha insinuado que entre la tertuliana de Ya son las 8 y el ex de Olga Moreno había un contacto demasiado estrecho. Supuestamente vivieron juntos un tiempo y por los pasillos de Telecinco circulaban todo tipo de rumores.

Gloria Camila ha reunido a sus seres queridos

Gloria ha celebrado el Día Internacional de Rocío Jurado por todo lo alto y ha avisado a los familiares de la cantante. Muchos de ellos, como por ejemplo José Antonio Rodríguez, no tienen buena relación con Rociíto y su presencia genera polémica. Pero la colombiana no quiere problemas en un momento tan especial, por eso no ha vetado a ningún rostro conocido.

Gloria Camila ha organizado el evento porque es presidenta de la asociación, pero siempre ha contado con la opinión de su familia. No quiere ofender a nadie, por eso tiene mucho cuidado a la hora de hablar de ciertos temas. Sin embargo, es posible que haya molestado a Rocío Flores, de ahí que la influencer se haya ausentado de un evento tan importante.

David Flores Carrasco ha ocupado el puesto de su hermana y se ha convertido en el centro de todas las miradas. Desde que Rociíto habló de él en el documental Contar la verdad para seguir viva muchos periodistas siguen sus pasos de cerca. Pero el joven no quiere hablar con nadie, es muy responsable y lo único que quiere es que no haya guerras innecesarias.

Gloria Camila ha emocionado a los suyos

Gloria ha protagonizado algunos revuelos en el pasado, pero lleva un tiempo trabajando en Telecinco y ha cambiado de actitud.

Ha aceptado ser reportera de Ya son las 8 y cada vez entiende más el papel de los periodistas, por eso se ha convertido en un rostro amable. Contesta a las preguntas que le hacen, a pesar de que intenta ser prudente para no alimentar las polémicas que hay encima de la mesa.

Rosa Benito también ha hablado con los reporteros antes de asistir al evento de su cuñada Rocío. Varios testigos le han visto llorar, pues sigue sintiéndose muy sola desde que la Más Grande se marchó para siempre. “Le recordemos todos los días, pero este es su día”, ha comentado Rosa nada más poner un pie en Chipiona, tierra de la cantante.