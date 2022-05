Loquillo confiesa que una enfermedad amenaza su vida

José María Sanz Beltrán, más conocido como Loquillo, es un cantante español de rock and roll con muchos años de trayectoria. Con sus 61 años, ha tocado tanto en solitario como en varios grupos. En 1981 empezó con Los Intocables, un grupo en el que pasó bastante desapercibido y tan solo duró un par de años.

Realmente fue en el grupo Trogloditas que su fama empezó a crecer como la espuma. En este grupo estuvo 23 años y sacaron muchos discos de estudio. En el año 2007 empezó su trayectoria en solitario, alcanzando mucha fama y siendo uno de los cantantes de rock más reconocidos en todos estos años en España.

Loquillo padece una enfermedad que puede terminar con su vida

Recientemente, en una entrevista en El País Loquillo promocionaba su último trabajo "Diario de una tregua", desvelando que podría ser el último. Y es que ha dejado caer que sufre una enfermedad: "El momento coincide con una enfermedad que amenaza mi vida".

De todas maneras, Loquillo ha preferido no entrar en profundidad en este tema, por más que sus fans estén preocupados. Destaca que "no voy a hablar de la enfermedad, para eso ya hay otros". Y es que el cantante destacaba que "no quiero utilizarlo", ni para promocionar ni para dar pena.

Para poder tranquilizar a los fans, ha asegurado que "la enfermedad forma parte de la vida. Así de claro". Lo único que quería era hacer el disco lo antes posible, por tanto, llamó a sus compañeros "para decirles que era necesario hacer el gran disco porque podría ser el último".

"Además, también habló de una reciente enfermedad que pudo superar. Aunque los términos eran muy diferentes: ésta solo amenazaba su carrera, no su vida.

Una enfermedad casi termina con su carrera

Con total normalidad, Loquillo relató en un artículo para Mariskal Rock su experiencia con un reciente problema que casi le hace dejar su carrera musical. "Debido a la enfermedad que había contraído tenía que someterme a una operación grave que podía afectar mis cuerdas vocales". Esto se debe al hecho que a Loquillo le diagnosticaron un bocio multinodular en marzo del 2021.

| @wegowES

Relató que "en plena pandemia, descubrí que mi camisa no abrochaba. Lo bueno de una camisa a medida es que no engaña, creí a la primera que el encierro me había proporcionado unos kilos de más". Aun así, al poco tiempo, "noté un bulto en el cuello".

Rápidamente Loquillo contactó con su médico y después de "analíticas y visitas a doctores, llegaron a la conclusión de que se trataba de un bocio multinodular". Después, "las pruebas determinarían la gravedad y no se descartaba dado el tamaño del bocio una operación de alto riesgo que pudiera amenazar las cuerdas vocales".

Por suerte, relató que poco a poco "el bocio se ha ido reduciendo en los últimos meses y mis camisas vuelven a envolver mi cuello como se merece". Finalmente, "no es necesario ningún tipo de tratamiento, solo revisiones médicas".

▶️ David Bisbal preocupado por la salud de la madre de su hija, Elena Tablada

Una vida envuelta de enfermedad y cáncer

En este mismo artículo, Loquillo repasaba todos los antecedentes familiares, desvelando que el cáncer ha estado muy presente en su vida.: "Muy pronto conocí el poder de la enfermedad debido al cáncer que devoró a mi tío Ángel". "Más tarde, se llevó a mi padre Santiago, fruto de su filiación tabaquera".

También se llevó a su madre, "que coincidió con el cáncer de mama que atrapó a mi compañera Susana". Una vida repleta de "UCI, boxes, el color de las batas de los sanitarios... Uno se hace a todo hasta que llega el día en que nada te sorprende y aprendes a convivir con la muerte".

Por todos estos motivos, Loquillo lo ha querido dar todo en su último disco. Como él destaca, puede ser el último y quiere que sea inolvidable.