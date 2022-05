Carlota Corredera enseña a Manuel, el hombre que la vuelve a hacer sonreír

Carlota Corredera está viviendo una etapa de transición en su vida. Es un momento de cierta incertidumbre para la gallega, tras su despido de Telecinco. Carlota Corredera ha sido durante años uno de los rostros más potentes de la cadena, delante y detrás de las cámaras.

Primero como directora y creadora de algunos de los programas que han convertido Telecinco en la tele que es hoy en día. Más tarde, con su paso adelante al frente de la cámara, presentando y dando juego en Sálvame.

La última etapa de este programa ha sido Carlota Corredera al cien por cien. Convertida en abanderada del feminismo, al lado de Rociíto, Carlota encumbraba Telecinco a cotas de audiencia altísimas. También formó parte del equipo que no supo frenar a tiempo y derrumbó estos datos de audiencia, no sabiendo percibir lo que el público pedía.

▶️ Rocío Carrasco manda un mensaje envenenado a su familia

Tras los cambios en Sálvame - al final, menos de los previstos - y sin querer ir a Honduras para convertirse en la estrella de Supervivientes, Carlota marchó.

La despidieron de Sálvame y anunció nuevo proyecto profesional que, de momento, no se ha materializado. No obstante, Carlota, de momento, no pierde la sonrisa.

Carlota Corredera sonríe gracias a Manuel Zamorano

Carlota Corredera se ha acomodado a esta nueva realidad, en la que no tiene que vivir permanentemente conectada a la actualidad. Tampoco echa de menos el estrés y la tensión del directo o con los compañeros.

Desde que no está en Telecinco ha estado en un balneario, en África de Safari y aprovecha para quedar con amigas y para relajarse. Recientemente la hemos visto con María Patiño y con Terelu Campos, 'copazos' en mano, felices y contentas las tres.

"Os quiero, pequeñitas", les ha dedicado la viguesa.

https://www.instagram.com/p/CdWq6N0oFDN/

Sin embargo, un hombre sigue fiel a Carlota Corredera a pesar de los drásticos cambios en su vida. Estamos hablando de Manuel Zamorano, su peluquero de confianza y el estilista de moda en España.

Zamorano es uno de los estilistas más cotizados del país. Ha peinado a decenas de famosas españolas y entre sus amistades destacan nombres conocidísmos de la crónica social de este país.

Carlota es una de las habituales de Manuel Zamorano a la hora de arreglarse el pelo. Así lo demuestra la última publicación en sus redes sociales. Sonriente y alegre, ha colgado un divertido vídeo dedicado al peluquero.

En él se ve a Carlota bailando y a Manuel, secador en mano, ultimando el peinado que le ha hecho a Carlota. Sanear puntas, color y dar volumen a la melena al viento que luce Corredera.

"Mi melena, siempre en tus manos, querido Manuel Zamorano"

Carlota Corredera y su vuelta a la televisión

Carlota Corredera ha confesado que ya no ve Sálvame. "Creo que cuando te despides para poder volar es necesario hacer un poco de reset". Yo he sido adicta, como trabajadora y como espectadora", ha comentado recientemente.

Ha afirmado que está trabajando en "un proyecto que es muy especial para mí". Confiesa el vértigo que siente al enfrentarse a nuevos retos alejados del universo que conoce. No obstante, montar una productora junto a su marido, cosa que hizo hace unos meses, ya apunta hacia donde quería enfocar su vida.

A pesar de ello, muchas fuentes aseguran que David Valldeperas y Alberto Díaz han vuelto a Sálvame, aun habiendo sido despedido al mismo tiempo que Carlota. No se ha hecho público desde su productora, pero parece que la reciente polémica entre Rociíto y Marta Riesco le ha devuelto las riendas del programa vespertino.

¿Será este el primer paso para que Carlota Corredera también vuelva al programa o para que le ofrezcan algo similar en la cadena? Falta poco tiempo para saberlo.