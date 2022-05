Bertín Osborne ya no puede esconder más la realidad sobre su hijo Kike

Bertín Osborne y Fabiola Martínez llevan más de un año separados tras una decisión tomada de mutuo acuerdo. Una ruptura que a muchos les cogió por sorpresa, pero que el matrimonio tenía asumida desde hace tiempo.

Diferencias en la forma de vivir su matrimonio y otros detalles que aún desconocemos fueron algunas de las causas de este final anticipado.

El caso es que la exmujer de Bertín ha hablado de todo ello acompañada de su buena amiga y empresaria de restauración Johanna Muller en Enamorados de Madrid de Telemadrid.

En este espacio, ha empezado hablando de sus primeras experiencias en la capital de España, que llegaron cuando disfrutó de su primera aventura laboral.

"Hacíamos un programa para Telemadrid que se llamaba Latino y ahí nos conocimos". Así ha recordado la exmodelo cómo fue la primera vez que vio a Bertín Osborne. En 1994, la venezolana se daba cuenta de que el castellano que se hablaba era muy diferente al que ella había visto en la televisión.

Fabiola vuelve a hablar del pasado de Bertín Osborne

"Según enciendo la tele me sale Chiquito de la Calzada diciendo 'condemor', 'fistro pecador', y yo digo: '¿Esto qué es? Si en Madrid hablan así, yo no me voy a enterar de nada'", recordaba la buena de Fabiola entre carcajadas sobre la curiosa forma que tenía de hablar el malagueño.

Antes de hablar de Bertín Osborne, Fabiola ha revelado que comenzó estudiando Medicina, pero lo dejó para ser modelo. Y es que, según contó en Telemadrid, "allí a todas les ofrecen ser Miss Venezuela".

Eso sí, ha dejado claro que ahora cambiaría todo porque "la carne no es lo que te da el premio. Yo recuerdo aquellos castings en bikini en los que te sentías tan expuesta...", ha lamentado.

Finalmente, llegó el día en el que la escogieron para salir en un videoclip del cantante jerezano. "Hubo feeling, pero nada más; yo entonces tenía novio y él tendría novia... o novias. Con Bertín nunca se sabe", ha dicho. Lo cierto es que "un año más tarde, a través de unos amigos" se reencontraron de nuevo. "Él se lo tomó con calma, porque si hubiera entrado a matar...", ha confesado sobre cuál hubiese sido su reacción.

La exmujer de Bertín destapa la realidad sobre la manutención de sus hijos

Con todo, esta larga relación con Bertín le dio lo que más quiere en el mundo: sus dos hijos y una vida llena de felicidad.

El caso es que la entrevistada no quiere ver el lado negativo de la separación, ya que sabe perfectamente que era lo que el cuerpo les pedía a ambos. "Si solo hubiese estado mal yo, él hubiese puesto de su parte para mejorar la situación, así que entiendo que él tampoco lo estaba pasando bien".

| Europa Press

Por tanto, ha explicado que sintió "liberación desde el instante" en que se cambió a su nueva casa. "Hacía mi vida y lo que me daba la gana. Disfruto mucho de estar conmigo, lo echaba de menos".

"Yo no puedo llevar el nivel de vida de Bertín, porque mi poder adquisitivo no es el mismo. Pero él ha sido muy generoso asumiendo gran parte de la manutención de los niños", ha contado hace unas horas.

Para finalizar, Fabiola ha comentado que le da “pereza” embarcarse ahora en una nueva relación. Ella es feliz en la casa que vive junto a Kike y Carlos. Y ha puesto de manifiesto que ambos son su mayor preocupación y a los que da todo lo que está en su mano, como buena madre que es.