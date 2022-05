Kike, el hijo enfermo de Bertín Osborne y Fabiola, vuelve a unir a sus padres

Para Bertín Osborne no hay nada más importante que el bienestar de sus hijos. Y aunque, para él, todos son igual de importantes, sabe perfectamente que Kike es el que más apoyo y atención necesita.

Por eso, siempre ha estado muy cerca de su exmujer, Fabiola Martínez, para ayudarle en todo lo que sea necesario. A pesar de que llevan más de un año separados, estos dos personajes televisivos han mantenido una buena relación por el bien de su hijo.

| Gtres

Ahora, el presentador de televisión y la modelo han vuelto a reunirse por una buena causa. Y es que, a día de hoy, hay otro tema que les mantiene unidos: La Fundación Bertín Osborne.

Durante su relación, el cantante y la venezolana crearon esta institución para apoyar y proporcionar a las familias con niños con discapacidad todos los recursos necesarios para sus cuidados.

Y ha sido, precisamente, este proyecto el que ha unido públicamente a estas dos figuras de la prensa del corazón de nuestro país.

▶️ La desgarradora última foto con vida de Jesús Mariñas

Bertín Osborne y Fabiola Martínez, unidos por una buena causa

Estos últimos meses no han sido fáciles para Bertín Osborne. Y es que, después de 15 años de matrimonio, el cantante y la venezolana decidieron tomar caminos separados. Según Fabiola, su divorcio se produjo por un "un deterioro de la relación prolongado en el tiempo".

Lo que más le preocupaba al andaluz era perder el contacto con sus hijos, pero ambos decidieron que lo mejor para todos era continuar siendo un equipo, tanto dentro como fuera del núcleo familiar.

| GTRES

Por ese motivo, La Fundación Bertín Osborne sigue más viva que nunca. Tanto Bertín como la venezolana están muy implicados en sus funciones de presidenta y vicepresidente y dentro de unos días nos sorprenderán con una increíble noticia.

El próximo jueves, 12 de mayo, el exmatrimonio presentará oficialmente +Family, una nueva aplicación para dispositivos móviles que ofrecerá un servicio integral y gratuito de asistencia a las familias que tengan a su cargo a personas con discapacidad.

A pesar de sus diferencias conyugales, ambos han demostrado que siguen remando hacia la misma dirección. Su nueva apuesta pretende "dar herramientas que mejoren el clima familiar para que repercuta positivamente en la persona con discapacidad".

Bertín Osborne, roto de dolor al escuchar a su exmujer

Bertín Osborne siempre ha sido uno de los mayores apoyos de Fabiola Martínez. Y es que, a pesar de sus diferencias, ambos han compartido sus vidas durante más de dos décadas.

Para el presentador no es ningún secreto el miedo que la modelo le tiene al mar. Durante todos estos años, la venezolana ha tenido que dejar pasar momentos increíbles junto a su familia por culpa de esta fobia.

El pasado 2 de mayo, Fabiola aceptó participar en el primer programa de Los miedos de…, un nuevo formato de Cuatro en el que varios rostros conocidos acuden para enfrentarse a sus más temidos miedos.

| Mediaset

La modelo vivió una experiencia muy traumática cuando tan solo tenía 10 años, y eso es algo que le ha marcado de por vida. Desde entonces, no ha sido capaz de meterse dentro de una piscina o del mar.

Pero, lo más difícil de esta experiencia fue recordar un duro episodio de su pasado. Lo que más le duele a la expareja de Bertín Osborne es no haber podido ayudar a su hijo Kike en uno de los momentos cruciales de su vida. "Lo que más me ha machacado es el no poder hacer con Kike una terapia que nos habían ofrecido cuando él era pequeño".

Sin poder parar de llorar, Fabiola contó que hubo un momento en el que "nos ofrecieron hacer terapia en el agua para que nadara con delfines. El no poder hacerla para mí fue muy frustrante".