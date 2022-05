Rocío Flores cuenta nuevos detalles y la relación se podría romper en días

Rocío Flores se ha incorporado como colaboradora a Supervivientes. Y por este rol no ha dudado en desvelar información relevante de dos de los concursantes que mantienen una relación: Alejandro Nieto y Tania Medina. Información que hace referencia a un asunto que está provocando que la pareja esté cada vez más cerca de romper su historia de amor.

En concreto, ha ahondado en el supuesto tonteo que la canaria tuvo con un actor tiempo antes de entrar al reality.

| Mediaset

Rocío Flores da más datos

La hija de Antonio David en el último programa ha querido seguir comentando la crisis de los citados participantes. Crisis que se ha producido cuando Marta Peñate le ha desvelado a él que su novia había tonteado con un actor. Algo que la aludida ha negado y que ha provocado que la pareja tenga una discusión y esté cada vez más distanciada.

La colaboradora ha dado más detalles del supuesto tonteo. Lo ha hecho después de que incluso se hablara de que Tania invitó al otro chico a compartir jacuzzi. Información esta última que fue dada en plató por Iván González.

Ante esto, Rocío ha expuesto: “Si a Alejandro se le llegase a comentar el tema del jacuzzi, se puede quedar muy tranquilo por esa parte. Su novia no es la persona que invita al actor a ese lugar”.

Asimismo ha añadido: “Iván no tiene relación de amistad con el intérprete. De hecho, me consta que han hablado luego y se han sentido bastante molestos. Y también me consta que esta persona lo ha dejado de seguir en redes sociales después de todo lo que ha dicho”.

“Esa persona no quiere saber nada de esto, quiere centrarse en la dedicación a su trabajo. No desea tener nada que ver con ninguna polémica”.

| Mediaset

Rocío Flores y su enfrentamiento en plató

La hija de Rociíto, además de dar estos datos, no ha dudado en cuestionar el comportamiento de Nieto con su chica. Y esto ha provocado que el defensor de él, César, haya expuesto: “Hace unos meses ella se sintió atraída por otro chico y han tenido una ruptura traumática. Por esto, ¿es tan difícil de entender que Alejandro sienta celos?”.

“Él no solo tiene celos y miedo porque ella se pueda sentir atraída por otro. Él lo que no quiere es estar en boca de nadie, pero entiendo que Tania diga que es injusto”.

Ante estas palabras, Flores ha intervenido para preguntarle a aquel: “Entonces, ¿a Alejandro lo que le importa es la opinión pública?”. César ha respondido claramente: “No, pero eso le duele, duele a todo el mundo”.

| Instagram: rotrece

La joven no se ha quedado callada: “El otro día vimos en un vídeo en el que él le preguntaba a ella el porqué tenía que hablar con un chico que no conocía. Aquí el problema está en el pensamiento de Nieto, al que simplemente le molesta que su novia pueda hablar con alguien”.

▶️ Llega a España el segundo expulsado de Supervivientes, Rubén Sánchez Montesinos

El defensor, visiblemente enfadado, ha intervenido: “No es así. Hasta que rompieron tenían una relación normal”. Y su enojo ha ido a más cuando Rocío ha dicho: “Mentira”.

El invitado se ha dirigido a ella muy molesto: “No me llames mentiroso. Yo soy un señor”.

La tensión ha sido tal que el presentador, Carlos Sobera, ha dado paso a la publicidad. Y tras esta, el amigo del gaditano ha querido hablar para dirigirse a la colaboradora: “Quiero pedir disculpas si me he puesto tenso, pero no me gusta que me llamen mentiroso. Solo creo que lo podías haber calificado de otra manera porque no conoces anteriormente a la pareja”.

Ella ha decidido dar la réplica: “Lo que hemos visto en La isla de las tentaciones de ellos no es lo mismo que tú explicas. Tú justificas comportamientos”.