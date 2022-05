Fran Rivera se entera de los problemas de su hermano y no sabe qué hacer

Kiko y Fran Rivera no pasan por su mejor momento. Sobre todo, después de que el Dj explotase por las declaraciones que su hermano mayor había hecho contra Isabel Pantoja.

"A las personas malas le pasan cosas malas, y ella se merece todo lo malo que le pase", llegaba a decir el torero respecto a la tensa situación legal que atraviesa la tonadillera y que casi la hace volver a la cárcel.

Unas declaraciones que no le hacían ninguna gracia a Kiko. Y es que a pesar de que la relación con su madre sigue rota, le duele que su hermano hable en esos términos de ella.

| GTRES

"Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre, pero no me gusta", sentenciaba. "Me dolió. Es mi madre y somos hermanos. ¿Ni siquiera por mí?"

"Y no es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madre me quedo corto. Es mejor llevarnos bien. No le tengo ningún tipo de rencor".

"Vamos a respetarnos y cada uno por su lado. No hables de mi madre porque entonces yo también puedo hablar de la tuya, pero me convertiría en lo que eres tú y no quiero. Me da exactamente igual que se cabree", aseguraba el marido de Irene Rosales.

| Europa Press

"Vamos a dejar a las madres tranquilas, sino vamos a tener un problema de verdad, que tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada y eso lo sabe todo el mundo", advertía a Fran.

Desde entonces, y a pesar de que parecían haberse acercado en los últimos meses, parece que ambos han decidido seguir por su lado.

Kiko Rivera se lleva un gran batacazo profesional

"A Fran y Cayetano les espanta el comentario, les ha parecido terrible, pero no tienen ganas de alimentar la guerra ni van a hacerlo. Es lo más sensato, porque esto no lleva a nada", informaba Paloma García-Pelayo.

"Fran estuvo desafortunado, pero Kiko se equivocó mucho más. A él, Carmen nunca le hizo nada y le trató con mucho cariño, por eso al final acaba pidiendo disculpas. Isabel no se portó ni se porta bien con los hijos de Francisco, porque sigue igual", apuntaba.

Incluso Irene Rosales le habría dado un tirón de orejas a su marido tras esas declaraciones tan incendiarias. "No estuvo bien", reconocía la que fuese colaboradora de Viva la vida.

| Telecinco

"Mi marido ya dijo que a lo mejor saltó así, que se calentó, pero que obviamente para nada, es más, él pensaba lo que decía Fran, así que nada. Seguro que se arrepiente de todo esto".

Recientemente, parece que el Dj está atravesando una etapa algo complicada en su salud. Incluso se ha visto obligado a cancelar uno de sus próximos conciertos.

"No tengo más remedio que aplazar mi concierto de Madrid y hacerlo más adelante. A todas las personas que han comprado sus entradas se les va a devolver inmediatamente el dinero", compartía en redes sociales.

"Se comunicará más adelante cuándo volveremos a hacerlo. Lo siento muchísimo, pero llevo muchísimo tiempo esperando. La salud es lo primero. Un besito fuerte para todos y lo siento mucho".

Al parecer, Kiko deberá someterse a unas pruebas médicas, aunque muchos sospechan que se trate de una simple estrategia para ganar tiempo.

A pesar de que las entradas se venden a 10 euros, parece que el Dj no ha conseguido llenar ni la mitad del recinto donde pensaba celebrar el concierto. Así, habría tomado la decisión de escudarse en unos problemas de salud para encubrir este gran batacazo profesional.