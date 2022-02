Nacho Polo, el ex de Víctor Sandoval que está siendo espiado por alguien peligroso

Nacho Polo, diseñador de profesión, ha trabajado en algunos programas de la pequeña pantalla, pero no es conocido por esto. Saltó a la fama tras empezar una tormentosa relación con Víctor Sandoval, colaborador de Telecinco y antiguo presentador estrella. Actualmente no tiene contacto con él porque acabaron realmente mal, de hecho Nacho ha empezado una nueva vida.

Nacho Polo siente que su exmarido le ha tratado mal, pues le ha acusado de ser “un mantenido” y de haberse quedado con su dinero. Recordemos que Víctor y Polo se mudaron a Miami, pues el colaborador disfrutaba de una economía muy saneada hace años. Supuestamente el diseñador sacó partido de esta fortuna y engañó a Sandoval, quien no dudó en sacar este escándalo a la luz pública.

| Europa Press

Nacho prefiere no entrar en polémicas porque actualmente se ha comprometido con un millonario que le ha hecho olvidar sus traumas del pasado. No tiene ningún tipo de necesidad económica, así que no pretende trabajar en los platós de televisión. Su exmarido se ha aprovechado de esta circunstancia y es él quien está rentabilizando el fracaso sentimental.

Víctor Sandoval ha ganado mucho dinero hablando de Polo en Telecinco, se ha convertido en su mayor fuente de ingresos. Recientemente ha concedido una entrevista en Viernes Deluxe que está siendo muy polémica porque ha tratado temas muy espinosos. Se ha sometido a la máquina de la verdad, popularmente conocida como Polideluxe y sus respuestas han dejado a la audiencia sin respiración.

Víctor ha intentado ser sincero, pero la máquina de la verdad ha detectado varias mentiras que podrían ser bastante peligrosas. El colaborador todavía no ha olvidado a su expareja, sigue obsesionado con él y le espía en las redes sociales. Polo se siente intimidado y le ha bloqueado, pero Sandoval se ha creado otros perfiles para saber qué hace y cómo está.

Nacho Polo, sin palabras tras salir el gran secreto

Nacho fue íntimo amigo de muchos colaboradores de Telecinco, pero ya no tiene relación con ninguno de ellos. Ha empezado una nueva vida que poco tiene que ver con la fama y no está interesado en regresar al foco mediático. Él ha sido quien menos dinero ha ganado con su separación, pues vive en Miami y ha visitado muy poco los platós de Mediaset.

Polo ha descubierto gracias a Viernes Deluxe que Víctor le sigue espiando, un comportamiento que ha sido condenado por el público. Es cierto que el diseñador pudo no haberse portado bien con él, pero la actitud del expresentador no es normal ni respetable. Siguiendo la opinión de las redes sociales, Sandoval debería pasar página y olvidarse de su antiguo marido cuanto antes.

Víctor Sandoval ha sido bastante criticado durante última aparición televisiva, pues ha cometido un error bastante grave. Ha acusado a la periodista Lydia Lozano de haberle traicionado y los fans de la canaria han estallado contra él. No olvidemos que Lydia disfruta de un ejército de seguidores bastante numeroso, por eso el colaborador ha perdido la batalla antes de empezar.

Nacho Polo ha intentado protegerse

Nacho tiene pensado casarse con un empresario estadounidense que disfruta de una situación económica privilegiada. Según ha salido publicado, no tiene pensado contestar a Víctor Sandoval de forma pública y ha trasladado la guerra a los tribunales. El exmatrimonio tiene muchas cuentas pendientes que no han sido resueltas y el juez debe dictar sentencia.

Víctor se queja de que Polo se ha quedado con su patrimonio, un patrimonio compuesto por ropa y muebles de un precio elevado. Sin embargo, el diseñador asegura que él no tiene nada que no le corresponda y exige justicia. Habrá que esperar un tiempo para ver quién es el que no ha sido honesto durante este proceso tan complicado.

Los expertos televisivos piensan que Sandoval puede ser peligroso, pues cuando pierde la paciencia estalla en televisión sin pudor. Ya ha sacado secretos muy íntimos de su exmarido y supuestamente su comportamiento le ha hecho mucho daño.