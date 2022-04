Benji Aparicio, el yerno de Kiko Matamoros que esconde su peligrosa doble vida

Benji Aparicio ha conseguido esquivar a la prensa demasiado tiempo, pero ningún secreto es eterno y su doble vida acaba de salir a la luz. La revista Semana asegura que se ha separado de su novia Laura Matamoros, quien no quiere hablar del tema en público. La pareja sigue teniendo buena relación por el bien de los hijos que tienen en común, pero supuestamente ya no hay amor entre ellos.

Benji Aparicio es famoso por ser yerno de Kiko Matamoros, aunque lo cierto es que no necesita la popularidad de nadie para hacer dinero. Es dueño de varios restaurantes y nunca se ha sentido cómodo estando en el centro de la polémica, por eso es tan discreto. Está relacionado con un clan importante de la crónica social, de ahí que sea muy complicado omitir su presencia.

| GTRES

Benji, siguiendo la información de la revista Semana, está ocultando su ruptura para proteger su intimidad, pero alguien ha hablado más de la cuenta. Laura Matamoros prefiere no dar explicaciones y hace un tiempo que dejó de publicar contenido con el empresario en sus redes sociales. Siempre ha sido consciente de que la relación podría acabarse, por eso ha preferido no exponer su amor en Instagram.

Benji tiene dos hijos con Laura, una de las influencers mejor pagadas del momento, por eso ha tomado ciertas decisiones. La joven Matamoros se quedó embarazada después de romper con el empresario hostelero y pensó que lo mejor era darse una segunda oportunidad. Todo iba bien hasta que han regresado los fantasmas del pasado y ya es demasiado tarde para solucionar el problema.

Kiko Matamoros está orgulloso de la familia que ha formado su hija y tiene una relación estupenda con Benji Aparicio. Ha intentado por todos los medios que la pareja siga adelante, pero las circunstancias son más complicadas de lo que parece. La revista mencionada anteriormente asegura que Laura hace una vida completamente independiente.

Benji Aparicio sabe que Laura Matamoros ya se ha ido

Benji prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, por eso nunca se ha puesto en contacto con ningún periodista. Hay muchos rumores que le afectan de forma directa, pero prefiere no pronunciarse al respecto y no llamar la atención. Lo único que le importa es el bienestar de sus hijos, quienes acaban de pasar las vacaciones de Semana Santa en Marbella.

| GTRES

Laura Matamoros publica mucho contenido en sus redes sociales, pero ha establecido una línea roja: lo referente a su relación sentimental. No hay ni rastro del empresario en su Instagram, por eso todo el mundo piensa que no ha pasado la Semana Santa con ella. La hija de Kiko ha posado por primera vez con sus niños y Aparicio no estaba en la imagen.

Kiko Matamoros sabe que Laura es una influencer de primer nivel y que tiene una infinidad de compromisos profesionales. Su yerno acepta este trabajo, por eso no sería extraño pensar que esté cuidando de los menores mientras su ex está en Nueva York. Se ha marchado a Estados Unidos para formalizar un proyecto misterioso del que ha dado muy pocas pistas.

Benji Aparicio esconde la separación

Benji está sometido a mucha presión, pues Laura Matamoros está fuera de España y todos los periodistas querrán hablar con él. La revista Semana asegura que llevan varias semanas separados, a pesar de que disfrutan de un trato cordial. No es la primera vez que rompen la relación ni que deciden darse otra oportunidad, así que no hay que dar nada por hecho.

Laura ha seguido la misma estrategia que el padre de sus hijos: esconder la realidad. El empresario lleva una doble vida para proteger su privacidad, pues es una persona muy discreta. Está centrado en sus negocios y en el cuidado de su familia, no le interesa protagonizar escándalos en la prensa del corazón.