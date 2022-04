Belén Rodríguez anuncia su relación con Gustavo, el famoso mejor pagado

Belén Rodríguez, colaboradora habitual de los programas de Telecinco, es periodista y se ha convertido en una estrella del mundo rosa. Su presencia en televisión ha hecho que mucha gente siga sus pasos y ya no puede esconder ningún secreto, por eso es tan sincera. Recientemente ha desvelado que tiene relación con Gustavo Guillermo, el famoso chófer de María Teresa Campos.

Belén Rodríguez lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y ha estado bastantes años al lado de la familia Campos. De ahí viene su contacto con Gustavo, quien se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la crónica social. El conductor conoce las sombras de María Teresa y su testimonio está valorado en mucho dinero, a pesar de que nunca hablará mal de ella.

| EP

Belén ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram que no ha dejado indiferente a nadie, pues con ella asume su vínculo con Gustavo. “Yo quiero un novio que me lleve a la Gran Vía, que me diga vida mía y que me quite este calor”, escribe. Es la primera vez que habla de su amistad con el chófer, de hecho, la polemista es bastante reservada con su vida íntima.

Belén está cansada de soportar las críticas de sus detractores, quienes no perdonan que se haya convertido en enemiga de Antonio David Flores. La colaboradora forma parte del círculo íntimo de Rociíto, de ahí su mala relación con el antiguo integrante de Sálvame. Rodríguez está en el punto de mira y todos sus pasos se convierten en noticia, por eso debe tener tanto cuidado.

Belén Rodríguez tiene información privilegiada

Belén ha dejado de ser una simple periodista para convertirse en uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla. Es amiga de algunos famosos influyentes, de ahí que tenga en su poder datos que cambiarían la historia del corazón. Pero es una persona bastante leal, por eso no sacará a la luz nada que pueda perjudicar a su círculo íntimo.

| GTRES

Rodríguez es un miembro más de la familia Campos, por eso tiene un contacto estrecho con el chófer de María Teresa. Gran parte del público era desconocedor de esta amistad, así que ella se ha adelantado a los acontecimientos y ha confesado. Quiere evitar especulaciones innecesarias y sabe que la mejor forma de evitar el escándalo es ser sincera.

La colaboradora es experta en concursos y comenta programas como Supervivientes o Gran Hermano, pero ahora ha ampliado su repertorio. Desde hace un tiempo forma parte del equipo de Sálvame, pues el formato necesita ciertos cambios para atraer a los espectadores. Su presencia está dando mucho de qué hablar y ha conseguido su efecto: todo el mundo está encantado con ella.

Belén Rodríguez y su sorprendente vínculo con Gustavo

Belén sabe que Gustavo Guillermo es una persona fundamental dentro del clan Campos, de hecho María Teresa le considera un hijo más. El famoso conductor está de plena actualidad y ya ha concedido dos entrevistas en publicaciones importantes. Así que no sería de extrañar que participara en algún programa de televisión para contar cómo se siente.

Rodríguez es consciente de lo que ha sufrido la madre de Terelu Campos y se alegra de que pueda contar con el apoyo de Gustavo. Según la familia, es “su ángel de la guarda”, un hombre completamente leal que jamás le ha traicionado. La antigua presentadora necesita estar acompañada y su conductor no le deja sola ni un momento.

La colaboradora conoce cómo funciona la televisión y sabe que haber anunciado su amistad con Gustavo generará polémica. Pero tiene experiencia suficiente para superar la tormenta. La fotografía que ha publicado en su cuenta de Instagram ya se ha convertido en lo más comentado de la citada plataforma.