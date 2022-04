Albert Rivera descubre lo que Malú está haciendo con la hija que tienen en común

Albert Rivera y Malú revolucionaron el mundo de la política y del corazón cuando se conoció su relación.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Aunque eso de los idilios entre políticos y cantantes es algo que ya se había visto. Tenemos el ejemplo de nuestro país vecino con Nicolas Sarkozy y Carla Bruni.

En 2019, Rivera y la cantante hicieron el anuncio mediante Instagram de que iban a tener un bebé. Lucía, que así se llama la hija que tienen en común, ya cuenta con dos años de edad.

| GTRES

La intervención de la cantante en el programa Las tres puertas, de TVE, ha servido para conocer cómo es la vida familiar de Albert Rivera. Eso sí, Malú ni siquiera se atrevió a mencionarlo durante la entrevista. La razón no es otra que el deseo de querer llevar su relación lejos del foco mediático.

Los planes de futuro para la hija de Albert Rivera

En su entrevista con María Casado, Malú ha sido clara con respecto a la educación que quiere inculcarle a su hija. Su prioridad es que crezca en una familia rodeada de arte.

Y es que, Malú, a diferencia de Albert Rivera, proviene de una gran saga de artistas. Sin ir más lejos, su tío es Paco de Lucía. Así que ha mamado el flamenco desde muy pequeña y quiere que su hija Lucía lo viva también.

"Mi hermano y yo, ahora somos padres, no podemos permitirnos que nuestros hijos crezcan sin mamar eso. En mi casa no paraba de venir gente que eran artistas, todo muy flamenco", ha dicho con ilusión. ¿Qué opinará Albert Rivera de todo esto?, ¿le parecerá bien que su hija herede la vena artística de su familia materna?

Por supuesto, la llegada de este nuevo miembro a la familia ha puesto del revés todo. La cantante confiesa para TVE que, al convertirse en mamá, ha cambiado mucho.

Cabe destacar que la situación de Albert Rivera en este sentido es algo diferente. El exlíder de Ciudadanos ya tenía una hija de su relación anterior con Mariona Saperas, su novia de la adolescencia. Así que, está viviendo la paternidad desde otro punto de vista.

| Redes Sociales

Sin embargo, la pareja de Albert Rivera está experimentando esta etapa con gran intensidad. Incluso afirma que se ha convertido en una de esas madres 'pesadas'.

"Soy la típica mamá de 'qué va a cenar si ha cenado esto o merendado esto... Sí, tan pesada", compartía la madrileña entre risas.

Asimismo, ha añadido: "Estoy disfrutando una barbaridad, yo no imaginaba que se pudiera amar de una forma tan brutal, tan sin nada, tan fuerte y profundo. Te da igual tener un millón de cosas encima o estar preparando un show, ahora digo 'ok, puedo hasta aquí porque tengo otra cosa que es mi prioridad".

| Europa Press

También ha supuesto un punto de inflexión, la pareja de Albert Rivera dice haber cambiado su forma de ser con la llegada del bebé.

"Yo soy tímida y antes me generaba tensión salirme de mi papel. Ahora está más cerca que nunca la artista de la persona, ya me da igual todo y es muy liberador. Fue cuando nació mi hija, se me quitaron todas las tonterías de un plumazo. Dejas de ser el centro del universo, está ella y un abismo hasta lo siguiente que eres tú", con estas palabras explicaba Malú lo que está siendo la maternidad.

Por último, en el espacio de TVE al que ha sido invitada, ha contado cómo es Lucía, su hija en común con Albert Rivera. Con dos añitos, ha dicho, es de lo más graciosa.