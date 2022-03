Belén Esteban y María José Campanario han mantenido duramente mucho tiempo una verdadera 'guerra mediática'. En ella han tenido como motivo, fundamentalmente, a Jesulín, el ex de la primera y el marido de la segunda. Y es que han discutido, entre otras cosas, por el comportamiento de él con la hija que tiene con la colaboradora de Sálvame.

De unos meses para acá parece que han firmado la paz y cada una sigue con su vida. Así, Belén está centrada en su empresa y en su trabajo en televisión, después de haber tenido el COVID-19.

María José, por su parte, se encuentra cuidándose tras quedar nuevamente embarazada.

Queda de manifiesto que cada una continúa con su camino como si su 'rival' no existiese. Sin embargo, hay algo que las va a unir este próximo viernes.

Seguro que ambas no se pierden el concurso de Antena 3 El Desafío, porque el que fuera torero va a ser participante del mismo.

Belén Esteban y María José Campanario no se perderán el programa

Este 11 de marzo, la colaboradora de Telecinco seguro que se anima a ver la cadena rival. Tendrá curiosidad por saber cómo le va a su expareja en la nueva edición de El Desafío. Una andadura que también será seguida con interés por María José.

| Mediaset

Esta semana se ha llevado a cabo la presentación oficial del citado formato, que tendrá nuevamente a Roberto Leal como presentador.

En el jurado repetirán Santiago Segura y Juan del Val, pero no estará Tamara Falcó, que va a ser sustituida por Pilar Rubio. Esta ha dejado de manifiesto que ha llorado mucho durante las grabaciones porque “he empatizado demasiado con los concursantes”.

“Quizás por tener esa conexión. Yo me he visto en esa posición en la que estaban ellos y lo injustas que son este tipo de pruebas”.

Vamos, que la mujer de Sergio Ramos ha entendido muy bien a los participantes, entre los que destaca Jesulín. Él aceptó el reto para superarse y para divertirse, al igual que el resto de sus compañeros, que son muy conocidos en nuestro país.

Entre estos están Omar Montes, Norma Duval, Lorena Castell, El Monaguillo, Juan Betancourt, María Pombo y Raquel Sánchez Silva.

Todos ellos, como se ha dado a conocer por parte del productor, Jorge Salvador, “han pasado de todo. Han sufrido, han llorado, se han divertido...”. Unas palabras que han sido corroboradas por Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, que ha añadido: “Esta segunda edición nos va a aportar momentos muy emocionantes”.

“También muchos más retos espectaculares y mucha rivalidad sana. Esperemos que sea el gran formato que se exporte desde España”. Esto sin olvidar que se ha reconocido que se han renovado hasta el 80 % de las pruebas respecto a la pasada edición.

María José Campanario también acudirá como invitada

Jesulín de Ubrique será, sin lugar a dudas, quien hará que Belén Esteban vea el concurso. Pero a ella también le despertará curiosidad el hecho de que la esposa del torero también asistirá al mismo, eso sí, en calidad de invitada.

Lo hará dando forma, según Salvador, a “uno de los momentos más emocionantes que he vivido en un plató”.

| LND

Instante este que también encantó al que fuera torero, que ha reconocido que desde que vio la primera temporada de El Desafío quiso participar.

De igual modo, ha reconocido que “venía bastante motivado y me ha despertado el interés por mí mismo. Lo he disfrutado, llorado, sufrido, reído, pero he intentado ser competitivo”.