Mónica Naranjo se pone en alerta tras confirmarse los rumores sobre su exmarido

La cuenta atrás para la nueva edición de Supervivientes ha comenzado. Y son varios los nombres que ya empiezan a resonar con fuerza.

Pero, particularmente uno de ellos, podría hacer temblar a una de las cantantes más importantes de nuestro país, la mismísima Mónica Naranjo.

Y es que su exmarido, Óscar Turruella podría plantearse dar el gran salto a la televisión de la mano de Telecinco.

No es ningún secreto que la pareja no acabó muy bien su matrimonio, sino todo lo contrario. Turruella lanzaba graves acusaciones contra la cantante que no la dejaban muy bien parada.

Llegando a insinuar que sentía miedo a su lado: "Mónica está despechada y no me perdona que yo tomara la decisión de dejar la relación. En su día me dijo que hubiese preferido la muerte a que yo la hubiese dejado", aseguraba en una entrevista.

Además, definía a Naranjo como "cruel" y amenazaba con demandarla si continuaba hablando sobre su persona y contando detalles sexuales de su relación.

Una relación "tóxica" y en la que, en palabras del criminólogo, "tenía una gran dependencia, llegando a autodestruirse a si mismo".

Óscar Turruella

Sobre los motivos de la ruptura, aseguraba que la historia no tenía nada que ver con la contada por la artista.

"Ella dice que se descubrió el pastel. No sé a qué se refiere. Dejó de hablarme. Nombró interlocutora a mi hermana. Luego quiso que fuera un abogado. Fue un distanciamiento continuo". Eso, a pesar de que en el comunicado con el que oficializaban su separación aseguraban querer mantener la cordialidad en todo momento.

De hecho, incluso manifestaban su intención de seguir trabajando juntos. Veinte años de matrimonio en los que Mónica llegó incluso a adoptar a Aitor, el hijo que Óscar tenía de un anterior matrimonio, y que acabaron de la peor manera.

Óscar Turruella y Nacho Polo, posibles participantes de Supervivientes 2022

Ahora que se baraja la posibilidad de que el criminólogo entre a Supervivientes, Naranjo debe estar temblando ante los trapos sucios que pueda desvelar su exmarido.

Turruella no es el único fichaje que podría resultar de lo más polémica en esta nueva edición, sino que también resuena con fuerza el nombre de Nacho Polo. El exmarido, y némesis de Víctor Sandoval, con el que ha protagonizado auténticas batallas campales en televisión.

El colaborador de Sálvame acusa a su ex de haberle arruinado la vida económica y mentalmente. Tanto es así, que cada vez que oye su nombre, pierde los nervios por completo.

Europa Press

Así ocurría hace unos meses cuando Sandoval descubría que Nacho podría plantearse volver a casarse con su actual pareja. "Me parece de una poca vergüenza que no tenga la más mínima misericordia de cómo me ha dejado, que me ha arruinado la vida economíceme y mentalmente ¡Me has desquiciado, Nacho Pollo!", explotaba dolido.

E incluso le lanzaba una advertencia: "Voy a aparecer por la puerta ¡Y no te casas! ¡Te digo que tú no te casas, aparezco en la boda aunque sea en holograma!"

De hecho, hace apenas unos días se veía al colaborador a 'la caza' de su ex por las calles de Madrid, y es que se presentaba en el hotel donde se aloja el diseñador. "Voy a por ti, te voy a traer del pescuezo. Me voy a hacer un caldo", le amenazaba. Y más tras enterarse de que se baraja su participación en Supervivientes.

A pesar de haber firmado los papeles del divorcio y con los bienes y pertenencias repartidos, parece que ninguno de los dos está preparado para cerrar ese capítulo de sus vidas.

Otros famosos que están en el punto de mira de Bulldog TV, productora del reality, como posibles fichajes estrella son también Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, Fidel Albiac, Carmen Borrego o hasta Julia Janeiro. Aunque esta última ya ha desmentido las informaciones y aseguraba que no iba a participar en ningún reality.