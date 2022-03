Belén Esteban, devastada al confirmarse la misma enfermedad

Belén Esteban se ha caracterizado siempre por ser totalmente sincera con los telespectadores. Después de más de diez años trabajando para la televisión, la de Paracuellos ha tenido tiempo de confesarse sobre su vida privada.

Y entre tantas cosas, además de su vida amorosa, ha hablado sobre la dolencia que padece y los problemas serios que esta le ha ocasionado. Se trata de diabetes, un problema que ha padecido desde los diez años.

Belén Esteban y su vida con una bomba de insulina

Belén se encuentra bien ahora se encuentra bien, con los niveles de azúcar regulados y con las revisiones médicas correspondientes. Pero no siempre ha sido así. Belén Esteban ha sufrido más de un bajón en pleno directo que le ha obligado a acudir al hospital.

“Tengo diabetes desde los diez años y lo he pasado muy mal. Me hablaron de la bomba de insulina y al final, me la puse y me cambió la vida. Siempre la llevo aquí, en el sujetador metida”, explica la colaboradora de Sálvame.

| Instagram

Los peligros a los que ha tenido que enfrentarse

Ahora todo va bien, pero Belén Esteban ha vivido sustos tan fuertes, que su vida ha llegado a correr peligro.

▶️ El cambio físico de Ana Rosa Quintana por su batalla contra el cáncer

La colaboradora confesó en plató que, durante 2017 vivió una fuerte bajada de azúcar. Fue tal el susto que estuvo más de 18 días en coma.

Desde entonces, la de Paracuellos se toma muy en serio esta enfermedad, que ya afecta a un 10% de la población española. Por eso, el último famoso que ha confirmado que padece lo mismo que ella le ha dejado tocada

Belén se solidariza con Kiko Rivera

Son muchas las celebrities que conocemos que han confirmado de cara al público que padecen diabetes. Pero nadie imaginaba que fuera Kiko Rivera el último en hacerlo.

| Instagram

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, más concretamente en su perfil de Instagram. Después de acudir a una revisión médica, le han diagnosticado la misma enfermedad que a Belén Esteban.

“Toca cuidarse chicos, toca tomarse la vida de otra manera. Toca echarle huevos y sobre todo, toca vivir”, explicaba en su cuenta de Instagram.

Lejos de derrumbarse, Kiko Rivera se ha mostrado fuerte. Se niega a ocultar su dolencia por lo que en las últimas horas ha publicado una imagen en la que explica cómo lleva estos primeros días.

“Ayer durante el día llegué a bajarla hasta 1,74, hoy a la mañana volvemos a subir. Esta semana tenemos que conseguir bajarla y estabilizarla. Estoy pasando más hambre que un gatito chico”, compartía en Instagram.

| La Noticia Digital

La salud, quebradero de cabeza para Belén y Kiko

No es la primera que Kiko Rivera sufre un gran bajón en su salud. Hace ya unos años, el DJ preocupaba a todos confesando en redes que se encontraba muy mal.

El motivo de su bajón no era otro que “el azúcar”. “Siempre he sufrido de diabetes, el cansancio tiene que ver con el azúcar y me he hecho la prueba del azúcar y la tengo baja. Tengo la boca como un zapato viejo”, confesaba.

Afortunadamente, Kiko Rivera no está solo en esto. Su madre, Isabel Pantoja, así como su tío, Bernardo Pantoja, también lo padecen. Pero no son los únicos.

| GTRES

Sonsoles Ónega, presentadora de Ya es mediodía y Ya son las ocho, confesó que a su hijo, cuando tenía un año y medio, le detectaron que era celíaco. "A los cuatro le diagnosticaron diabetes tipo 1", explicaba.