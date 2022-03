Belén Esteban hunde a su marido Miguel: declara su amor por otro en pleno directo

Belén Esteban es una colaboradora que no deja de sorprendernos con sus apariciones espontáneas en el plató de Sálvame. A pesar de que la princesa del pueblo tiene un puesto fijo como tertuliana en Sálvame Naranja, este lunes, ni corta ni perezosa, se ha cambiado de programa.

Y es que esta tarde, Belén Esteban estaba especialmente inquieta mientras esperaba su turno para entrar a plató en el tramo final de Sálvame Lemon Tea.

Como suele ser habitual, Belén Esteban ha dejado sin palabras a los espectadores y las presentadoras del citado programa. Esta ha dado un vuelvo sin previo aviso al desarrollo normal del recién estrenado espacio de Telecinco.

Belén Esteban destroza a su marido declarando su amor por otro

A Belén Esteban no se le ha ocurrido otra cosa que modificar el paso a un vídeo que versaba sobre William Levy. Este es un famoso actor cubano que está causando sensación en España con la serie de Netflix Café con aroma de mujer.

Una sorprendente aparición en plató cuando no tocaba que ha hecho saltar las alarmas en casa de la Esteban. Y más concretamente en el seno de su matrimonio con Miguel Marcos, después de las palabras que ha pronunciado Belén ante el desconcierto de Terelu y Patiño.

"Quiero ser gaviota, me encantas", se rendía Belén Esteban

"Mira, Alberto, mi ídolo. El actor que nos gusta a Cris, a Jimena y a mí. Ahí está", ha comenzado Belén Esteban tras irrumpir en plató.

"William Levy, si me estás viendo desde Sudamérica, tengo un mensaje para ti. Quiero ser gaviota, quiero ser gaviota, me encantas como actor, y te sigo en Instagram", repetía en un par de ocasiones la princesa del pueblo sobre el actor caribeño. Concretamente, el modelo y actor cubano de 41 años y 183 centímetros de altura, es una estrella que está arrasando en todo el mundo.

Levy es conocido desde el año 2001 cuando debutase en la versión latinoamericana de La Isla de las Tentaciones. Y ha habido muchas mujeres que han caído en la tentación de este actor, como por ejemplo el caso de Jennifer López. La cantante quedó prendada del cubano cuando le conoció en un videoclip y López acabó dejando a su pareja Marc Anthony.

También ha sido jurado en el certamen de Miss Universo y tiene un don para las lenguas, ya que maneja varios idiomas, y con un perfecto inglés.

El caso es que William está soltero desde hace dos semanas y se instalará en España en los próximos días para rodar una serie. Algo que ha hecho saltar de emoción a la princesa del pueblo.

Otras famosas que están locamente enamoradas de William Levy

Otras de las caras televisivas que también han caído rendidas ante la belleza de actor cubano han sido Mercedes Milá o Alba Carrillo.

La expresentadora de Gran Hermano era muy gráfica para definir a este actor que tiene encandilada a media España. "No sé si os pasa como a mí que esa ternura masculina me pone la piel de gallina. Me acelera el corazón y me predispone a darme un revolcón en ese mismo momento", rezaba el mensaje de Mercedes Milá.

"Lo grandioso de esta serie y de sus actores es que no nos abandonarán jamás. Siempre se quedarán a vivir en nuestros corazones, la felicidad está servida para siempre. ¡Viva Cuba!", exclamaba la presentadora.

La respuesta no se hacía esperar por parte de Levy: "Ahora que estaré en España no lo necesitas. Te ayudo a doblar la ropa. Besos", respondía el cubano.