El hombre que podría volver a entrar en la vida de Terelu Campos tras confesar su amor

Terelu Campos está atravesando una etapa muy tranquila de su vida. Y es que está centrada en su trabajo en Telecinco así como en Telemadrid. A nivel personal, sigue sin pareja oficial y se halla disfrutando al máximo de su familia y de sus amigos.

En concreto, está especialmente centrada en su madre. De ahí que no le vayan a hacer demasiada gracia las declaraciones que ha hecho Edmundo Arrocet, el ex de María Teresa Campos. Este, tras un breve romance con Bárbara Rey, ha vuelto a declarar su amor por la periodista, lo que podría acercarlo nuevamente a ella.

Terelu descubre las controvertidas declaraciones

La presentadora de Sálvame Lemon Tea defendió y protegió a su madre tras la ruptura con Edmundo. En un primer momento, intentó que no se hablara públicamente de la separación. Pero luego, ante los rumores y comentarios de él en Secret Story, lo dejó en evidencia exponiendo que había dejado a María Teresa por WhatsApp.

Precisamente de todo aquello ahora le ha preguntado Chance al humorista en la presentación del libro Hasta luego, Lucas y este ha mantenido su postura. Ha dicho: “De todo lo que se han inventado no han apuntado a ninguna. El día que digan una verdad me van a alegrar la vida, todo lo que dicen duele porque con tal de armar follón, mira”.

A pesar de todo, no ha dudado en declarar su amor hacia la matriarca de Las Campos. Así, ha afirmado: “Yo la he querido mucho, de hecho, todavía la quiero, aunque no como antes”. Es más, ha dejado de manifiesto que “nunca he dicho nada ni diré nada de ella”.

“Cuando uno está con alguien no es para andar diciendo cosas íntimas a los cuatro vientos”. Incluso no ha dudado en exponer que sus hijos se siguen mensajeando con la periodista porque "ella se hace querer".

Esto no es todo, pues ha salido en defensa de su ex reclamando que se le dé un programa en televisión. En este sentido, ha indicado: “Ella siendo como es, con lo querida que es...En Argentina, Estados Unidos o Alemania hay colegas que tienen 90 años y están trabajando en televisión”.

“Se lo merece, pero además te digo que con todas las recopilaciones de cosas que ha hecho Teresita sería un pelotazo y barato (…) Le deberían dar un espacio por todo lo que ella es, con la simpatía que tiene. A mí me encantaría que tuviera un programa porque se lo merece”.

Terelu recibe los mensajes de paz de Edmundo

La hermana de Carmen Borrego no solo ha tenido que escuchar las palabras de Arrocet hacia su madre. También ha oído que él rechaza el malestar que existe con la familia, lo que hace sospechar que pueda querer un acercamiento. En efecto, ha manifestado que no tiene nada en contra de Terelu y de Carmen y que “nunca ha hablado ni dicho nada”.

“Yo estoy dispuesto a cualquier cosa mientras se diga la verdad. Pero con una mentira pues no es bueno ni hace bien al alma”.

No solo con ellas querría tener una buena relación, también con Bárbara Rey. Sobre esta ha contado que “no sigamos no significa que no sea algún día. Yo con ella no finalicé ninguna relación, me tuve que ir y cuando uno se va, piensan que uno ya se ha ido”.

“Estuve en Ibiza, luego me fui a Atenas, después estuve en Londres y aquí. Cuando uno viaja mucho, poco se junta”.