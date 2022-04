Belén Esteban y el encuentro íntimo que enturbia su boda con Miguel Marcos

Belén Esteban está atravesando un momento delicado: ha tenido un accidente en Sálvame y debe ser operada de forma inmediata. Está desesperada porque tendrá que pasar unos meses en silla de ruedas y no puede permitirse el lujo de descansar tanto tiempo. Es propietaria de una empresa de éxito y necesita estar pendiente de lo que sucede durante la promoción de sus nuevos productos.

Belén Esteban, según cuentan en su programa, está desanimada y no tiene fuerza para descolgar el teléfono ni para responder a los mensajes. Pero es consciente de todo lo que está sucediendo en Telecinco, especialmente porque hay un episodio que le afecta de forma directa. El tertuliano Kiko Hernández asegura que durante su boda con Miguel Marcos tuvo lugar un momento muy incómodo.

| Instagram

Belén se ha quedado sin aliento al descubrir que uno de sus invitados le propuso a otro tener un encuentro íntimo en los baños. Kiko Hernández asegura que los protagonistas de esta historia son Luis Rollán y Miguel Frigenti, quien ha corroborado la historia. Supuestamente Luis se acercó al colaborador de Sálvame y le dijo algo al oído que podría escandalizar a Belén.

Belén se ha enterado de que Rollán le hizo una proposición bastante íntima a Miguel: “Si te vienes al baño te como el ojete”. Le propuso tener un encuentro, pero Frigenti tiene novio e hizo caso omiso a las palabras del andaluz, aunque le dejaron realmente sorprendido. El tertuliano ha confirmado la noticia de Kiko, pero no ha dado más detalles para dejar a Luis en buen lugar.

El amigo de Esteban aclara: “No voy a dejar mal a nadie, solo digo que Kiko suele decir la verdad con las informaciones que cuenta”. Ha desvelado que su novio estaba presente cuando Rollán le dijo aquella frase en el oído, por eso no tiene nada que esconder. “Mi pareja se quedó a cuadros por la manera en la que sucedió todo, pero no le dio celos”.

Belén Esteban solo hablará del tema con Miguel

Belén tiene buena relación con Jorge Javier Vázquez, quien ha asegurado que lo que pasó en su boda no le va a dejar indiferente. La ex de Jesulín de Ubrique necesita distarse porque está muy preocupada después del accidente que ha sufrido en Sálvame. No quiere tocar el tema, por eso no ha hablado con ninguno de sus compañeros después de recibir el diagnóstico.

| Mediaset

Esteban tendrá que darse de baja una temporada y lo peor de todo es que debe someterse a una operación, justo lo que no quería. Pero sus compañeros aseguran que es una mujer fuerte y que muy pronto regresará a la pequeña pantalla por todo lo alto. Mientras tanto puede disfrutar de la compañía de Miguel Marcos, quien está escuchando todas sus plegarias.

▶️ TORTAZO EN PLENO DIRECTO: Belén Esteban se la pega en Sálvame y acaba en el hospital

Miguel es un hombre bastante discreto y no se siente cómodo siendo el centro de la noticia, pero entiende las necesidades de su esposa. Esteban es un rostro muy querido y el público está preocupado por ella, por eso el conductor de ambulancias ha dado explicaciones. No suele hablar con la prensa, aunque en esta ocasión ha hecho una excepción con los reporteros que estaban en su domicilio.

Belén Esteban estuvo decepcionada por lo sucedido

Belén es un personaje de primera categoría y sabe crear espectáculo mejor que nadie, pero en ocasiones se lleva la noticia al terreno personal. Hace unos meses se enteró de que su amigo Miguel Frigenti no habló bien de la comida que sirvió en su boda. El periodista dice que se quedó con hambre, acusación que indignó a la 'Princesa del pueblo'.

| GTRES

Estaban ha descubierto que su enlace con Miguel Marcos dio para mucho, pues Frigenti no tuvo tiempo solamente de quejarse por la comida. También pudo haber tenido un encuentro con Luis Rollán, pero rechazó la propuesta porque consideró que era un momento inoportuno. Este suceso ha enturbiado la boda de la tertuliana porque hasta ahora todos habían hablado maravillas de la misma.