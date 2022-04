David Flores Carrasco, hundido al saberse lo del 7 de agosto

El divorcio de Antonio David y Olga Moreno sigue siendo un asunto pendiente. Y es que a pesar de que llevan meses separados, la pareja no termina de firmar los papeles.

Algo que le ha costado al exguardia civil su relación con Marta Riesco y que mantiene en vilo a sus hijos, Rocío y David Flores.

Ambos adoran a Olga, y queda claro que la ven como una madre, por lo que estarían deseando que consigan arreglar sus diferencias y se reconcilien.

Sin embargo, parece que los motivos que Antonio David y la ganadora de Supervivientes tienen para no divorciarse cobran más sentido que nunca.

Al parecer, y según informaba Diego Arrabal en Viva la vida, tendría en su poder unos documentos que demostrarían que el ex de Rociíto no habría elevado a público su matrimonio con Moreno hasta 2017.

"Antonio David y Olga se casan en separación de bienes, pero no lo inscriben en el registro, por lo que es como si no existiera esa separación".

Eso, a pesar de haberse casado ante notario en noviembre de 2009, aunque Antonio David no lo registraba hasta ocho años después.

Cabe remarcar que se casaron en régimen de separación de bienes, pero al no 'elevarlo a público', "no es válido" hasta que no se haga.

"Se eleva a público exactamente el 7 de agosto de 2017 que es cuando él declara", explicaba Arrabal.

Olga Moreno descubre la nueva traición de Antonio David

"David Flores tiene que declarar ante el juez por impago de la pensión y se declaraba insolvente. Es entonces cuando Antonio David, de espaldas a Olga, inscribe en el registro las capitulaciones de la separación de bienes y deja a Olga desnuda ante el juez".

"Tenían un plan trazado, pero David por su cuenta lo cambia. La estrategia de la pareja era el común", proseguía el paparazzi.

Algo, que podría jugar en contra de Olga y que tanto ella como su familia desconocían hasta el momento.

"Si Olga se separa al que le saldría la jugada redonda sería a Antonio David Flores y a Olga Moreno como cónyuge solvente le costaría todo el dinero que ha ganado en Supervivientes y más", apuntaba al respecto.

"Tendría que pagar las deudas que tiene adscritas a las sociedades que han tenido juntos durante el matrimonio para disolverlas".

Y ese sería el principal motivo por el que la diseñadora no se ha animado todavía a firmar los papeles. "Hace algo a la sombra de Olga".

"Y por eso la familia de Olga coge a Olga y le dice vete de ahí por mucho que quieras a los niños", sentenciaba.

Además, desde Viva la vida apuntaban que "Olga lleva tiempo con la mosca de detrás de la oreja". Sobre todo, a raíz de la portada que protagonizaba hace apenas unas semanas con Marta Riesco.

"La portada es la gota que colma el vaso". "Ella sabe y reconoce el modus operandi de Antonio David. Esas fotos están cobradas. Lo que se pregunta Olga es que si Antonio David es insolvente quién está cobrando y de que manera se va a cobrar esa exclusiva".

Y es que, al parecer, Marta tampoco habría cobrado ese dinero. Por tanto, la pregunta es donde ha ido a parar ese dinero.

Hace poco, Olga era pillado manteniendo una conversación en la que hablaba de manera clara sobre Riesco y la situación con su ex.

"Que no, que no, que me dijo que lo hablaba con Marta y luego me decía... A ver, que no me gusta, que yo no soy así. ¿Y qué? ¿y qué? De eso yo no voy a decir nada. Yo ya no puedo más", se lamentaría la diseñadora.

▶️ Marta Riesco rompe con Antonio David en pleno directo

Eso, mientras la reportera también ha desaparecido de la escena pública y ha aprovechado estos días para desconectar. "Necesita estar con los suyos, sus padres están a su lado y no se separan de ella".