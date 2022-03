Asraf Beno confirma el secreto a voces sobre el dinero de Isa Pantoja

Isa Pantoja sigue en la montaña rusa familiar de la que no puede bajar, aunque quiera. Empieza una semana decisiva en la vida de Isa después del torbellino de noticias, emociones y decisiones que han sucedido los últimos días de su vida.

Esta mañana ha estado en El Programa de Ana Rosa explicando su última conversación con su madre.

Tras la comparecencia judicial de Isabel Pantoja y el bochornoso espectáculo en la entrada de los juzgados, Isa mostraba su preocupación en televisión. Hacía tiempo que no sabía nada de forma directa sobre su progenitora y decidía ir a Cantora a visitarla.

Tras varias horas en la finca y después de comprobar que su madre se encuentra en uno de los peores momentos de su vida, Isa P salía cabizbaja. Es uno de los personajes más queridos de la prensa del corazón, a pesar de que lo está pasando fatal a nivel familiar.

Tras esta primera tormenta, la semana para Isa Pantoja terminaba de la peor manera: con la información de que su madre había decidido desheredarla.

La noticia saltaba en Sálvame y al día siguiente la desmentían algunos periodistas. Nadie sabe a ciencia cierta si es verdad, aunque Isa contempla la posibilidad de que su madre haya decidido, en plena depresión, dejar a ella y a su hermano Kiko sin nada, cuando fallezca.

Isa Pantoja reacciona ante la herencia de su madre

Asraf Beno es el novio de Isa Pantoja y aprovecha el tirón del momento para ganarse un sueldo en Viva la vida. Allí va como colaborador una vez por semana y ejerce de portavoz de su mujer.

Ha sido precisamente él quien ha confirmado la reacción de Isa a la noticia de su desheredamiento. Según Asraf, "A Isa no le importa la herencia. Ella quiere estar bien con su madre y su familia y lo de la herencia le da igual".

Isa se ha quedado mucho más tranquila después de su visita a Cantora. Triste, por ver a su madre en el estado en el que está, pero co la conciencia tranquila de estar a su lado cuando la necesita.

No han hablado de la supuesta herencia, pues Isa considera que no es el momento y que esto es secundario. Según Asraf, "ella no sabe si es verdad o no, pero no le da importancia. Le ha chocado...".

Lo cierto es que habría que ver en que se traduce esta herencia, teniendo en cuenta la cantidad de deudas que acumula Isabel Pantoja ahora.

Isa Pantoja y el apoyo definitivo en su vida

Isa tiene claro que ahora mismo es un pilar fundamental en su familia rota. Tener estabilidad en su casa, junto a Asraf y a su hijo Albertito es fundamental para ayudar a su madre, aunque sea desde la distancia.

También se ha erigido como la única voz cuerda y sensata en la familia. Colaboradora habitual de Telecinco, no tiene miedo de dar su opinión sobre los dramas familiares, pero con respeto y educación.

Es incluso la envidia de su prima Anabel. La sobrina de Isabel Pantoja tiene un perfil más 'poligonero' y además en Sálvame, fomentan más el show que otra cosa. Sea como sea, Isabel Pantoja preferiría que nadie de su familia se prodigara por los platós a contar su intimidad familiar.

Isa ya ha anunciado su intención de dejar la televisión en un futuro, pero será a medio plazo.

Ahora mismo, como estudiante, prioriza ganarse un buen dinero semanalmente por comentar las intimidades familiares, aunque esto le aleje de su madre. Piensa que ya vendrán tiempos mejores, aunque a juzgar por el deplorable estado en el que se encuentra la artista, esperemos que no sea tarde.