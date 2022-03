Fidel Albiac, en peligro tras filtrarse la reconciliación que destapa toda la verdad

Fidel Albiac, el abogado más controvertido de la prensa rosa, lleva mucho tiempo en boca de todos y jamás se ha defendido de forma pública.

Desde hace un año se ha ganado el respeto del público, pero su reinado está en peligro tras filtrarse la reconciliación secreta. Antonio David Flores y Olga Moreno vuelven a estar unidos y esta alianza ha hecho temblar los pilares de Telecinco.

Fidel Albiac ha sido acusado de estar detrás de la trayectoria mediática de su mujer Rocío Carrasco, aunque es ella quien toma las decisiones.

Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, le propuso algo después del exitoso documental Contar la verdad para seguir viva. Rociíto iba a grabar una segunda parte de la serie, pero no contaba con que sus enemigos iban a formar equipo para derribar el proyecto.

| GTRES

Fidel estaba tranquilo porque pensaba que la situación no era tan grave como querían dar a entender, pero se equivocaba.

Antonio David Flores ha reunido a un ejército que se hace llamar “marea azul” que está dispuesto a todo para enturbiar la trayectoria de Carrasco. El antiguo colaborador de Sálvame se ha reconciliado con su exmujer Olga en el último momento y ha puesto todo en peligro.

Fidel había dejado atrás la oscuridad que rodeaba su imagen pública, pero gran parte del público ha vuelto a desconfiar de él.

Un conocido youtuber llamado Juanjo considera que el final mediático de Rocío y su marido está cada vez más cerca. Esta teoría ha cobrado fuerza desde que alguien ha filtrado que Olga Moreno vuelve a formar parte de la famosa “marea azul”.

Fidel Albiac, asombrado por el cambio de planes

Fidel prefiere estar lejos del mundo del espectáculo, pero eso no quiere decir que desconozca lo que está sucediendo en la crónica social.

Antonio David fue acusado de haberle sido desleal a Olga Moreno, motivo por el que supuestamente decidieron separarse. Según Telecinco, la relación entre ellos no era buena y no querían coincidir en el mismo espacio, pero algo ha cambiado de forma radical.

| La Noticia Digital

Olga, ganadora de Supervivientes 2021, se ha sometido a una operación estética y su hijastra Rocío Flores se ha animado a seguir sus pasos.

Las dos han entrado a quirófano y sabían que cuando terminaran la intervención estaría Antonio David Flores dispuesto a ayudar. El ex de Rociíto ha logrado reconciliarse con la empresaria y se ha convertido en su gran apoyo.

▶️ Rocío Flores confirma el secreto a voces y le gana la partida a su madre

Albiac está sorprendido por todo lo que está sucediendo en las redes sociales, pues la situación ha cambiado de un momento a otro.

El youtuber Juanjo piensa que el nuevo documental de Rocío Carrasco está en peligro, de hecho tendría que haberse emitido ya. Nadie sabe por qué Telecinco ha congelado el proyecto y es posible que los fans de Antonio David tengan algo que ver.

Fidel Albiac descubre la verdad: “Están tranquilas”

Fidel ha descubierto que la relación de Olga Moreno y Antonio David Flores vuelve a ser buena, al menos eso es lo que explica la revista Diez Minutos.

El exmatrimonio ha superado sus diferencias, de hecho la empresaria se está apoyando en el padre de su hija Lola. Todo el mundo pensaba que estaba molesta con él, pero es posible que fuera una teoría sin fundamento.

Albiac prefiere estar lejos del conflicto, pero es inevitable que se hable de él en determinadas circunstancias. La prensa quiere saber qué pasará con Rociíto después de la reconciliación sorpresa, duda que nadie ha podido esclarecer.

“Está todo bien, no puedo explicar mucho, no entiendo, pero os puedo decir que están muy bien y están tranquilas. Estarán un par de días hasta que puedan caminar y tal, pero hasta ahí te puedo contar, te juro que no sé más nada”. Estas palabras de Antonio David confirman que la operación estética de Olga y Rocío Flores ha salido bien.