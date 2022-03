Los padres de Almudena Cid destapan otra gran mentira del divorcio de su hija

Almudena Cid quiere que la guerra entre su entorno y Christian Gálvez acabe de una vez por todas. Y es que, a pesar de que ella ha decidido mantenerse al margen y no hablar con los medios de comunicación, sus familiares han optado por hacer todo lo contrario.

Durante estos meses, su círculo más cercano se ha puesto en contacto con varias cabeceras de nuestro país para desmentir algunas de las informaciones que han salido a la luz.

| GTRES

La primera vez que el entorno más cercano a Almudena Cid salió a la palestra fue cuando se dio a conocer la ruptura entre la exgimnasta rítmica y el presentador de Mediaset.

Los familiares de la actriz aseguraron que “a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones”. Además, consideran que la ruptura se produjo porque Gálvez ya había comenzado su romance con Patricia Pardo.

Pero, cuando parecía que todo había llegado a su fin, la guerra entre ambas familias ha vuelto a estallar. Y todo a raíz de las nuevas informaciones que han salido sobre esta expareja.

Los padres de Almudena Cid destapan la mentira del presentador

Almudena Cid está harta de las mentiras de su exmarido. Hace apenas unas horas, el diario ABC aseguró que Christian Gálvez quiso tener un detalle con sus exsuegros.

Una fuente muy cercana al entorno del presentador de televisión le aseguró a este medio que, después de finalizar su relación con la deportista, Gálvez les hizo llegar una carta “escrita de su puño y letra” en las que les explicaba los motivos que le habían llevado a tomar esta decisión.

| Europa Press

En ella, el exmarido de Almudena Cid les deseaba un futuro feliz, en armonía y sin problemas. Pero ahora, los seres queridos de la actriz han querido salir públicamente a desmentir estas palabras.

Según ha publicado la revista Semana, esta información no sería del todo cierta. Los familiares de la exgimnasta rítmica niegan la existencia de esa carta. “Fue un mensaje de texto, no una carta y no decía nada del motivo por el que la dejaba. No se atrevió ni siquiera a llamar por teléfono”.

Almudena Cid no está conforme con lo que se ha dicho sobre su acuerdo

Almudena Cid no da crédito a todo lo que se ha publicado durante estos días sobre su acuerdo de divorcio. Después de meses viendo cómo Christian Gálvez conseguía rehacer su vida con Patricia Pardo, la actriz se pensaba que su sufrimiento iba a terminar, pero no ha sido así.

Nada más firmar los papeles, los medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco del supuesto acuerdo al que la pareja había llegado.

Saúl Ortiz aseguró en Madrid Directo Flash que el escritor había cedido a todas las exigencias de su exmujer. Según se contó en este programa de Telemadrid, Almudena Cid se quedó con un loft valorado en 225.000 euros, dos plazas de garaje, un coche y una furgoneta.

| GTRES

Durante la charla que mantuvo Semana con los familiares de la exparticipante de Masterchef Celebrity, esta información quedó totalmente desmentida.

“¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto. No fue capaz de venderlo ni por la mitad”, ha asegurado el entorno de Almudena. Además, también quisieron aprovechar la ocasión para dejar claro que no se trata de un coche caro. “Ahora me entero de que un Fiat es un coche de alta gama”.

Aunque Almudena Cid ha optado por seguir guardando silencio, lo cierto es que sus seres queridos no están dispuestos a que se digan mentiras sobre ella. Para ellos, la salud mental de la deportista es mucho más importante que todos los bienes que se han repartido. “Siempre con el dinero en la boca como si en la vida fuese lo más importante...”.