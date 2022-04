Asraf Beno confirma el episodio privado entre su hermano e Isa Pantoja

Asraf Beno está de plena actualidad porque Anuar está concursando en Supervivientes 2022, el programa más famoso de Telecinco. Recientemente ha hablado en Viva la Vida, espacio que presenta Emma García, de los rumores que le están haciendo tanto daño. Hay quien relaciona sentimentalmente a Anuar con Isa Pantoja, pero este noviazgo no es cierto.

Asraf Beno está desorientado porque Anuar ha confesado en Supervivientes que no tiene buen concepto de Isa. “Yo no me esperaba su comentario”, declara haciendo alusión a las palabras que Anuar le dedicó a Chabelita en su vídeo de presentación. “Él no quería que Isa estuviera conmigo”, explica con total sinceridad.

| GTRES / Telecinco

Asraf ha confesado que su familia no veía con buenos ojos que pasara a formar parte del clan Pantoja, pero asegura que lo terminaron aceptando. Por eso no entiende por qué el joven concursante de Supervivientes ha hablado mal de Chabelita, pensaba que el conflicto era cosa del pasado. Este desencuentro ha resucitado unos rumores que, según fuentes cercanas, son falsos: el presunto romance de Isa con su cuñado.

Asraf ha reconocido que estuvo preocupado por el asunto porque cada vez había más gente que estaba balando del tema. “Yo hace tiempo lo llegué a pensar, pero les pregunté a los dos y me dijeron que no”, ha deslizado en Viva la Vida. Después ha confirmado que entre ellos si hubo sucesos íntimos porque eran grandes amigos, pero nada más allá de una amistad.

Beno se ha quedado realmente sorprendido al escuchar a Sergio Pérez, uno de sus compañeros de Viva la Vida. El periodista también trabaja como reportero en la agencia Europa Press y garantiza que entre Chabelita y Anuar hubo más citas de las que parece.

Asraf Beno, sin aliento: “Han tenido una vida paralela”

Asraf ha terminado con las especulaciones confirmando que su hermano sí fue amigo de Chabelita, pero la cosa terminó ahí. Compartieron algunos momentos íntimos, como cenas o fiestas, pero estaban acompañados de más personas. Sergio Pérez garantiza que esto no es verdad y asegura que él les ha visto solos en más de una ocasión.

| Instagram

Beno se ha quedado descolocado al escuchar a Sergio, quien asegura que existen pruebas de la polémica “relación de amistad”. El modelo no le ha dado importancia a sus palabras, a pesar de que su semblante ha cambiado después de la información. “Hay imágenes del 2018 de tu hermano e Isa haciendo quedadas, yo no sé, pero han tenido una vida paralela en Madrid”, explica Sergio.

El yerno de Pantoja quiere retirarse de la batalla antes de que sea tarde, pero insiste en que su familia no le ha ocultado nada. Confía en Anuar, a pesar de que su compañero le ha informado de la existencia de unas imágenes controvertidas. “Yo te digo 100% que tu hermano e Isa han comido y cenado en solitario y después se rompe esa relación de amistad se rompe”, comenta Sergio Pérez.

Asraf Beno está atento a las palabras de su hermano

Asraf ha estado atento al informe que Viva la Vida ha preparado sobre Anuar. “Es uno de los concursantes que más puede dar de qué hablar, es su primer concurso y está dispuesto a todo”, comenta María Verdoy.

Isa Pantoja promete que va a respetar a su cuñado, a pesar de que él no esté teniendo un comportamiento discreto. Antes de emprender la aventura de Supervivientes le recordó que debía ser cuidadoso, pero el joven se ha saltado las normas. En el pasado fueron muy amigos, por eso su testimonio resulta tan interesante.