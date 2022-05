Asraf Beno explica la pérdida que ha paralizado a Isa Pantoja y se niega a seguir

Asraf Beno ha visitado el plató de Viva la Vida para dar explicaciones sobre los últimos revuelos que han salpicado a su familia. El hermano de Isa Pantoja ha concedido una entrevista en Sábado Deluxe y ha vuelto a incomodarla forzando un encuentro no deseado. Asraf Beno no quiere alimentar el escándalo, pero no puede evitar decir lo que piensa de verdad.

Asraf Beno trabaja de colaborador en Viva la Vida, programa que ha elegido para hablar de la pérdida que ha sufrido su novia Isa. La joven no quiere tener relación con Kiko, han perdido el estrecho vínculo que les unió en el pasado después de los problemas. El DJ vendió una exclusiva en la revista Lecturas y aseguró que la joven había intentado quitarse la vida, palabras que fueron duramente condenadas.

Asraf ha sido testigo directo de la última estrategia de su cuñado: el músico ha intentado encontrarse con Chabelita en las instalaciones de Telecinco. “Se puede pensar las dos cosas: que lo ha hecho de corazón o que lo ha hecho de cara al público”, opina el modelo marroquí. Asegura que Isa no había hablado del tema con él “hasta ayer” y que antes no lo habían tratado porque “es algo de ellos”.

Asraf ha hablado alto y claro sobre la ausencia que entristece a Isa Pantoja, pero ya no hay marcha atrás. El marido de Irene Rosales ha traspasado todos los límites y la joven necesita tiempo para asimilar lo que ha sucedido. Cuenta con el apoyo de su novio, quien ha demostrado que está cerca de ella en las buenas y en las malas, no como han dado a entender.

Beno ha recibido muchas críticas y ha sido acusado de estar con la hija de Isabel Pantoja por interés, pero no es así. Asegura que la guerra familiar no le hace sentir bien y que lo único que quiere es que su novia pase página cuanto antes. “Me incomoda, no me gusta todo esto”, comenta al dar su opinión sobre el último movimiento de Kiko.

Asraf Beno cuenta la verdad: “Cosas contradictorias”

Asraf se ha ganado el apoyo de todos sus compañeros de Viva la Vida y la presentadora Emma García se ha dado cuenta de que no estaba bien. El marroquí ha reconocido que los problemas de los Pantoja le incomodan, pero no va a dejarse pisar. El marido de Irene Rosales lo ha humillado públicamente y ahora le toca a él dar una clara respuesta.

Beno ha asumido que la relación entre Isa y Kiko está rota, es algo que se ha perdido y que no van a recuperar. Entiende que el DJ pueda estar arrepentido, pero no termina de confiar en él porque sabe que puede volver a atacar muy pronto. “Quisiera pensar que es de verdad, que ha ido de verdad, pero dice cosas que son contrarias y se contradice en las versiones”.

El modelo ha sido duro con Rivera y piensa que es incapaz de reconocer sus errores.“Todo el mundo tiene la culpa menos él”, comenta visiblemente molesto. “No ha reconocido que metió la pata, dice que las palabras de la revista Lecturas no las dijo así”, recuerda.

Asraf Beno quiere huir del conflicto

Astar le ha explicado a Emma García que hace unos meses sí tenía buena relación con su cuñado Kiko. Todo cambió cuando este empezó a arremeter contra Isa Pantoja y el modelo fue una víctima colateral la batalla. Por eso quiere dejar el tema, huir del conflicto y no alimentar ninguna polémica.

Beno prefiere no seguir, no quiere enfadar más a Rivera, simplemente ha dado su opinión sobre la entrevista que ha concedido. No es el único que piensa que el DJ no ha perdido todo, la periodista Marisa Martín Blázquez también se ha cansado de escucharle. “A mi Kiko no me impacta, me deja muy indiferente porque cambia mucho de versión y ayer no sabía si estaba haciendo un teatro”.

El colaborador quiere proteger a su familia, es decir, a Isa Pantoja y al hijo de esta, así que no tiene intención de continuar la polémica. Sabe que la familia Pantoja seguirá en guerra mucho tiempo, pero él no cruzará ciertos límites.