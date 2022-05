Marta Sánchez sabe que su hija Paula está en peligro y lanza una advertencia

Marta Sánchez es una de las artistas más respetadas de la prensa del corazón y en los últimos años ha experimentado un gran cambio. Está centrada en sus proyectos profesionales y apenas llama la atención, pero a veces se siente obligada a dar un golpe en la mesa. Cuando su hija Paula Cabanas alcanzó la mayoría de edad hizo algo que fue muy aplaudido: presentarla en sociedad.

Marta Sánchez concedió una entrevista en ¡Hola!, publicación de referencia para muchos famosos, explicando cómo era la joven Paula. “Es una niña con algo especial y con muy buenos sentimientos: responsable, perspicaz e intuitiva”. La revista Semana ha asegurado que la cantante está preocupada por su primogénita y que ha lanzado una advertencia: debe huir de la mediocridad.

| GTRES

Marta participó en Gente Maravillosa, un programa presentado por Toñi Moreno en Canal Sur, y habló muy bien de Paula Cabanas. No le ha impuesto ninguna norma, así que la pequeña ha podido elegir libremente su futuro y solo tiene que cumplir una condición. Debe ser responsable y ganarse los méritos sin ayuda de nadie, a pesar de que siempre contará con el respaldo de la cantante.

“Le digo sobre todo que sepa bien lo que quiere para ir a por ello y que no sea mediocre, que sea alguien importante en lo que haga. Las generaciones últimas no son soñadoras de más. No son muy conscientes de que para tener esos lujos que se muestran en Instagram hay que trabajar”, le explicó a Toñi Moreno.

| GTRES

Marta es consciente del peligro: los pasos de su hija Paula estarán vigilados porque la prensa ya se ha hecho eco de su presencia. Le ha advertido de que debe esforzarse para ser la mejor, de esta forma logrará silenciar a todos sus detractores. “Hay que sacrificar muchas horas de ocio, de amigos, de familia, viajar y estudiar mucho”, recomienda la mítica cantante.

Marta Sánchez conoce los planes de Paula

Marta, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, nunca ha tenido ningún desencuentro con la prensa. Su vida ha estado muy expuesta, pero ella siempre ha mantenido las formas y ha tenido muy buenos gestos con los medios de comunicación. Cuando su pequeña cumplió 18 concedió una entrevista para rebajar la expectación y que la joven pudiera hacer una vida tranquila.

Sánchez sabe perfectamente qué quiere hacer Paula, pero prefiere no dar demasiadas pistas porque es demasiado pronto. Todavía es joven y puede cambiar de opinión, de hecho eso es justo lo que debería hacer: experimentar y disfrutad de su edad. Según ha contado, es una persona muy talentosa y viene pisando fuerte, así que es posible que se convierta en una estrella.

“Aunque no está bien que lo diga, mi hija canta muy bien y tiene una creatividad increíble. Me gustaría que siguiera mis pasos si eso le hiciera totalmente feliz. Si no es así, me gustaría que se dedicara a otra cosa”, comentó la artista con total sinceridad.

Marta Sánchez celebra su momento especial

Marta ha celebrado su último cumpleaños al lado de su novio Federico León y de su querida Paula. La revista Semana ha resaltado un detalle que ha llamado mucho la atención: dicen que la artista está preocupada. “La intérprete de Soy yo sopla las velas y lo hace con una fuerte preocupación por el futuro de su hija, algo que le quita el sueño”, escriben al respecto.

Sánchez ha asegurado que está muy tranquila porque sabe que Paula Cabanas cumplirá todos sus sueños. Es cierto que le espera un camino peligroso y que su decisión de empezar a trabajar será dura, pero superará los obstáculos sin problemas. De momento ayuda a la cantante en sus conciertos, quien la ha advertido de algo: debe huir de la mediocridad.