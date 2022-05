Isa Pantoja y Asraf Beno, en peligro tras la pelea que acaba con todo

Isa Pantoja se ha convertido en uno de los rostros más amables de su familia porque siempre da la cara y ofrece una explicación lógica.

Su madre está de gira en América y los rumores son cada vez más fuertes, pero ella se niega a hacer saltar las alarmas. El programa Socialité ha hablado con un testigo cuyas declaraciones son escalofriantes, pero es necesario mantener la calma.

Isa Pantoja ha descubierto que la tonadillera supuestamente ha tenido una discusión muy fuerte con su hermano. Por si esta noticia fuera poco, la prensa española asegura que la cantante está completamente aislada y que es imposible hablar con ella. Ha triunfado en Chile, país que ha elegido para regresar a los escenarios, pero hay muchos asuntos en el aire.

Isa trabaja como colaboradora en Telecinco, así que tendrá que opinar sobre lo que está sucediendo y su estabilidad está en peligro.

A su novio Asraf Beno le ha ocurrido lo mismo, pues él ejerce de tertuliano en el programa Viva la Vida y siempre responde a las preguntas de Emma García. Después de la información de Socialité, deberá analizar la presunta bronca entre Agustín e Isabel.

Asraf Beno ha sufrido muchos desplantes por parte de la familia Pantoja, pero no habla desde el rencor porque no quiere ofender a su novia. Piensa que es un clan particular y respeta que hay ciertas normas que a él le parecen bastante extrañas. Unos hablan mal de otros, pero al final siempre se ayudan porque están unidos por algo: el interés mediático.

Isa Pantoja está convencida de que su madre no quiere llamar la atención, de hecho los agentes de seguridad de la tonadillera son muy estrictos.

“Las medidas son extremas porque había órdenes expresas para no hacer imágenes de la cantante”, explica el reportero Omar Sánchez. “La intención es demandar a todo el que le haga una foto a Isabel”, desvela el citado profesional en Socialité.

Isa Pantoja está preocupada por lo sucedido

Isa prefiere guardar silencio, aunque quiere dejar claro que hay noticias que no se corresponden con la realidad. Los enemigos de la viuda de Paquirri le han acusado de regalar las entradas de sus conciertos en América, de ahí que haya tenido éxito.

Sin embargo, fuentes de total solvencia han hablado con el diario La Razón y han negado que los rumores sean ciertos.

José Antunz, productor de los espectáculos de Pantoja, asegura que los conciertos se han gestionado de la forma más limpia posible.

“Por mucho que digan no se regala nada, los artistas tienen derecho a un número de boletos restringidos que reparten como quieren. Los clubs de fans compran distribuyen entre sus socios, pero este sistema de venta se utiliza con Isabel y con todos los artistas que actúan”.

Asraf Beno tendrá que dar explicaciones y su paz mediática vuelve a estar en peligro, pues se han contado muchas mentiras. El modelo es bastante justo y sabe que su novia está preocupada, por eso contará la verdad. No tiene buena relación con la tonadillera, pero siempre ha sido sincero y ha dado la cara por los suyos cuando ha sido necesario.

Isa Pantoja ha apostado por Asraf Beno

Isa ha tenido muchos conflictos con Asraf Beno, pero finalmente han demostrado que está hechos el uno para el otro. En su familia todo el mundo tiene enfrentamientos y es posible que los últimos en discutir hayan sido Isabel y Agustín. Los hermanos Pantoja están en el punto de mira, aunque es prácticamente imposible sacar una imagen de ellos.

Nuria Marín, presentadora sustituta de Socialité, ha desvelado que la tonadillera no está disfrutando de su gira en América. Tiene miedo de que la prensa informe más de la cuenta, así que se limita a cantar y a encerrarse en el hotel. Ningún paparazzi puede entrar, de hecho ya ha habido un conflicto con una clienta que ha intentado filtrar una fotografía de la cantante.